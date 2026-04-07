Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, được Quốc hội bầu giữ chức Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết bầu và Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó chủ tịch nước được Quốc hội thông qua chiều 7/3 với 485/485 đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý.

Bà Võ Thị Ánh Xuân 56 tuổi, quê An Giang; thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Sư phạm Hóa học. Bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa 14; Ủy viên dự khuyết khóa 11 và Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp từ 12 đến 14; đại biểu Quốc hội ba khóa liên tiếp từ 14 đến 16.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Giang Huy

Khởi đầu sự nghiệp từ vị trí giáo viên phổ thông, bà chuyển sang làm chuyên viên tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang rồi trải qua nhiều vị trí tại địa phương Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy Tân Châu. Đầu năm 2013, bà làm Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, hai năm sau đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Sau nhiều năm công tác tại địa phương, tháng 4/2021, bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức Phó chủ tịch nước và đảm nhiệm vai trò này đến nay. Bà từng hai lần đảm nhiệm vị trí Quyền chủ tịch nước vào đầu năm 2023 và đầu năm 2024.

Tại Đại hội Đảng 14 hồi tháng 1/2026, bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử Trung ương và được bầu vào Ban Bí thư.

Hiến pháp quy định Phó chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Phó chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước ủy nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ.

Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Vũ Tuân