Ba thành ngữ trong đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp khiến thí sinh khó lấy điểm 10

Thành ngữ "shrinking violet", "made no bones about", "argue the toss" trong mã đề 417 và 414 là những cụm từ hiếm gặp, theo các giáo viên.

Hơn một triệu thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ, chủ yếu là Tiếng Anh, chiều 28/6. Đề thi được các giáo viên đánh giá dễ chịu song có tính phân loại cao.

Cô Hoàng Xuân, giáo viên Tiếng Anh của hệ thống Tuyển sinh 247, nhìn nhận đề năm nào cũng có câu về thành ngữ, chữa lỗi sai, lựa chọn từ nhưng thông thường câu "chặn" điểm 10 sẽ rơi vào thành ngữ. Năm nay, đề cũng có một số thành ngữ lạ, học sinh ít gặp và thường "chọn bừa" đáp án.

Đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2024

Cô Xuân ví dụ câu 4 ở mã đề 417, yêu cầu chọn đáp án đúng:

The young star loves appearing on television and is no______ violet when it comes to expressing her views (tạm dịch: Ngôi sao trẻ thích xuất hiện trên tivi và không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình).

A. blooming B. drying C. rotting D. shrinking

Thành ngữ trong câu này là "shrinking violet", nói về một người nhút nhát và không thích thu hút sự chú ý. Nhiều thí sinh chọn đáp án A (blooming - nở) vì thấy có từ "violet (màu tím)" nhưng đáp án đúng phải là D. Câu hỏi được lấy từ ví dụ trong từ điển Cambridge:.

Câu hỏi trong mã đề 417 là câu ví dụ trong từ điển Cambridge giải thích cho thành ngữ "shrinking violet". Ảnh chụp màn hình

Anh Luyện Quang Kiên, giáo viên IELTS, từng đạt 9.0 cả 4 kỹ năng, cũng cho rằng đây là thành ngữ hiếm gặp. Tiếp xúc với tiếng Anh nhiều nhưng anh cũng mới gặp qua vài lần.

Theo anh Kiên, với câu hỏi này, thí sinh có thể loại trừ vì câu chứa từ "and" và "no" nên ít khi dùng "blooming", mà chỉ có thể "drying" hoặc "shrinking".

"Ngôi sao thích xuất hiện trên tivi và không..." - theo anh Kiên, chỗ trống này cần điền từ trái nghĩa.

Blooming là nở, nghĩa bóng có thể là những gì đang phát triển nên không phù hợp với ngữ cảnh trong câu. "Rotting" là thối nát, mục ruỗng cũng không phù hợp, chỉ còn hai đáp án là B và D. Nhưng "drying" mang nghĩa đen là "khô", còn "shrinking" là giảm, co rúm lại. Vì thế, từ phải điền là "shrinking".

Thí sinh sau giờ thi môn Tiếng Anh ở trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Mã đề 417 còn có một thành ngữ khác ở câu 21. Đề bài yêu cầu đánh dấu chọn một trong 4 phương án, là từ có nghĩa đối lập với những từ gạch chân.

Being very frank, Tom made no bones about his discontent over the plan proposed by the team leader (tạm dịch: Rất thẳng thắn, Tom không giấu diếm sự bất mãn của mình với kế hoạch do trưởng nhóm đề xuất).

A. attempted to express B. wanted to voice C. tried to hide D. failed to control

Cụm từ in đậm, gạch chân là một thành ngữ, có nghĩa là sự chia sẻ thẳng thắn, không giấu suy nghĩ, cảm xúc. Trong 4 đáp án, chỉ C (tried to hide - cố giấu diếm) có nghĩa ngược lại.

Anh Đặng Trần Tùng, giáo viên tiếng Anh với 6 lần đạt 9.0 IELTS, nói ở câu trên, thí sinh không biết thành ngữ vẫn có thể làm được nhờ dựa vào cụm "Being very frank (rất thẳng thắn)" ở đầu câu. Ngoài ra, hai đáp án A và B có nghĩa tương tự nhau (cố gắng bày tỏ, muốn lên tiếng) nên có thể loại. Trong hai phương án còn lại, C phù hợp nhất.

Thành ngữ ở câu 21 trong mã đề 417. Ảnh: Thí sinh cung cấp

Mã đề 414 cũng xuất hiện một cụm cố định ít gặp ở câu 10.

The final decision to go ahead with project has already been made, so there's no point in_____ the toss (tạm dịch: Quyết định cuối cùng về việc tiếp tục thực hiện dự án đã được đưa ra, vì vậy không có lý do gì để phản đối).

A. dismissing B. arguing C. disapproving D. quarrelling

Đáp án câu này là B bởi đây là thành ngữ "argue the toss" có nghĩa không tán thành với quyết định hay tuyên bố nào đó.

Theo các giáo viên, cả ba thành ngữ trên thường xuất hiện trong văn chương, trong khi học sinh Việt Nam ít tiếp xúc với thể loại này nhiều nên có thể gặp khó.

Việc lựa chọn đáp án dựa trên suy luận và loại trừ thì tỷ lệ đúng cũng không quá cao, bởi thành ngữ gần như không có quy luật, không dựa trên nghĩa đen thường dùng của các từ.

Anh Kiên cho hay thành ngữ trong tiếng Anh cũng được gọi là các cụm cố định, do đó, cách học duy nhất là tiếp xúc đủ nhiều với nó trong ngữ cảnh và nhớ chính xác các từ.

"Cũng giống trong tiếng Việt, không ai nói 'cá không ăn muối cá hỏng/thối' mà từ đúng phải là 'ươn'", anh Kiên ví dụ.

Theo các giáo viên, học sinh phải giỏi mới đạt đến điểm 9 với đề thi Tiếng Anh này.

Ngoại ngữ là bài thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, cũng là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Điểm thi tốt nghiệp sẽ được công bố vào 8h ngày 17/7. Thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18 đến 30/7.

Bình Minh