Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Phó chủ tịch Thường trực HĐND Phùng Thị Hồng Hà được 100% đại biểu bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tại phiên họp chuyên đề chiều 13/11.

Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, do không đủ tuổi tái cử. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 18 vừa qua, ông Tuấn, 59 tuổi, không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: Giang Huy

Bà Phùng Thị Hồng Hà 54 tuổi, quê Hà Nội, có bằng thạc sĩ Tài chính - ngân hàng. Bà nhiều năm công tác trong ngành tài chính, từng làm Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tây (cũ) giai đoạn 2007-2008 và Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội từ 2008 đến 2012.

Trong 4 năm 2012-2016, bà giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, sau đó được bầu làm Phó chủ tịch HĐND thành phố và Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố. Tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội vừa qua, bà là một trong 75 người trúng cử Ban Chấp hành khóa mới, được bầu vào Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18.

Võ Hải