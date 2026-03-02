Ba phong cách nội thất Japandi từ Toshiba

Không gian Japandi House Hà Nội mở đầu năm mới với ba phong cách sống: "tối giản, cân bằng, trọn vẹn", đánh dấu hành trình ba năm lan tỏa triết lý "Hoàn hảo trong thầm lặng".

Trong ba năm qua, Toshiba Lifestyle Vietnam giới thiệu chuỗi không gian trải nghiệm Japandi House tại ba thành phố lớn là TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội. Chương trình nhằm lan tỏa phong cách sống tinh tế Japandi: sự kết hợp giữa triết lý tối giản Nhật Bản và nét ấm áp Bắc Âu. Điểm dừng chân gần nhất ở Lotte Mall West Lake Hà Nội diễn ra trong dịp cận Tết, gắn với nhu cầu tân trang tổ ấm đầu năm của nhiều gia đình.

Đại diện hãng cho biết đây là phiên bản hoàn thiện nhất của hành trình này, phản ánh những thay đổi trong cách Toshiba tiếp cận người tiêu dùng, đi từ trưng bày sản phẩm đơn thuần sang tạo ra không gian sống mẫu có thể bước vào và cảm nhận trực tiếp.

Không gian tại Hà Nội được thiết kế như một căn hộ thực thụ với diện tích hơn 120 m2, sử dụng vật liệu gỗ sồi sáng, vải bố thô và gạch trắng mờ phối hợp theo tông màu be, xám và nâu đặc trưng. Ba khu vực sinh hoạt liền mạch là Minimal Zone, Balanced Zone, Fulfilled Zone, lần lượt thể hiện ba phong cách sống cho các gia đình hiện đại.

Thiết kế của Toshiba Japandi House Hà Nội. Ảnh: Toshiba

Đại diện đơn vị cho biết thêm các yếu tố như ánh sáng vàng dịu, vật liệu gỗ tự nhiên và cách vận hành thiết bị êm ái đều được tinh chỉnh nhằm tạo cảm giác hài hòa, tự nhiên như trong một ngôi nhà thật.

Bước qua lối vào, khách được dẫn dắt qua ba khu vực thể hiện ba phong cách sống: Minimal Zone (tối giản), Balanced Zone (cân bằng) và Fulfilled Zone (trọn vẹn), thể hiện ba lát cắt tiêu biểu của phong cách Japandi mà Toshiba đang theo đuổi.

Minimal Zone - không gian phong cách tối giản

Không gian tối giản Minimal Zone. Ảnh: Toshiba

Minimal Zone gây ấn tượng bởi không gian tinh giản và tính thực dụng. Khu vực này sử dụng tông xám Morandi kết hợp ánh sáng rọi nhỏ, tạo cảm giác nhẹ mắt và yên tĩnh. Các thiết bị được lắp âm tường, bề mặt phẳng, loại bỏ tay nắm hoặc chi tiết trang trí.

Trong không gian này, tủ lạnh OriginFresh dung tích 711 lít và máy lọc nước được bố trí cùng hệ tủ bếp liền mạch. Tủ lạnh có dung tích 711 lít, cùng công nghệ làm lạnh đa chiều và ngăn đông mềm, giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn, trong khi máy lọc nước tích hợp lõi lọc cao cấp, phù hợp cho căn hộ diện tích nhỏ.

Minimal Zone hướng đến nhóm người dùng trẻ yêu thích phong cách tối giản, đề cao công năng. Đại diện thương hiệu cho biết. Việc sắp đặt ánh sáng và sản phẩm được tính toán để khách có thể quan sát cách thiết bị hòa vào tổng thể, thể hiện rõ triết lý "less, yet more" - ít nhưng đủ.

Balanced Zone - không gian cân bằng

Cảm nhận sự nhẹ nhàng, ấm áp từ chất gỗ tự nhiên của không gian Balanced zone. Ảnh: Toshiba

Bước sang Balanced Zone, người tham quan dễ cảm nhận ngay sự thay đổi về không khí: ấm áp, cân bằng và gần gũi hơn. Gỗ sồi sáng, ánh sáng vàng dịu cùng mùi hương tinh dầu nhẹ tạo nên cảm giác thư giãn. Đây là khu vực thể hiện nhịp sống dung hòa giữa công việc và sinh hoạt của gia đình đô thị.

Khu vực này trưng bày máy giặt và máy sấy T37, hai sản phẩm chủ lực trong dòng Japandi với thiết kế phẳng, màu trắng trang nhã, khả năng vận hành êm và tiết kiệm năng lượng. Theo thông tin từ Toshiba, dòng T37 có thể xếp chồng hoặc đặt cạnh nhau để tiết kiệm diện tích, phù hợp căn hộ nhỏ, đồng thời hỗ trợ nhiều chế độ giặt sấy thông minh.

Tại khu trải nghiệm, khách có thể thử thao tác trực tiếp, bật máy, quan sát tiếng vận hành gần như không nghe thấy. Các nhân viên tư vấn cũng giới thiệu tính năng điều khiển qua ứng dụng và cảm biến tự điều chỉnh lượng nước - minh chứng cho định hướng "công nghệ vận hành trong thầm lặng" của thương hiệu.

Balanced Zone tượng trưng cho phong cách sống cân bằng - nơi công nghệ giúp con người tiết kiệm thời gian để dành cho gia đình, đồng thời giữ được vẻ đẹp hài hòa của không gian sống.

Fulfilled Zone - không gian trọn vẹn

Không gian Fulfilled zone. Ảnh: Toshiba

Ở phong cách Fulfilled Zone, mô phỏng căn bếp trung tâm và khu sinh hoạt chung của gia đình. Gian bếp trưng bày tủ lạnh OriginFresh dung tích lớn cùng máy lọc nước làm đá, nồi cơm cao tần áp suất chân không và lò vi sóng hơi nước.

Nồi cơm áp suất chân không được khách quan tâm nhờ công nghệ ngâm gạo chân không và áp suất ổn định, giúp cơm dẻo và giữ dưỡng chất. Lò vi sóng hơi nước nổi bật nhờ đa dạng công dụng như hấp, nướng, chiên...

Khu vực này còn tái hiện không khí Tết qua cách bài trí hoa đào, bàn ăn ấm cúng và các workshop mang sắc xuân như Matcha Omakase, Bento Workshop và Ikebana. Nhiều gia đình đến tham quan chia sẻ rằng họ cảm nhận được cảm hứng "về nhà", khi từng sản phẩm vận hành êm, ánh sáng dịu và hương thơm từ đồ ăn hòa cùng âm thanh trò chuyện.

Fulfilled Zone không chỉ trình diễn công nghệ mà còn khơi gợi cảm xúc, giúp người dùng hình dung rõ hơn về một tổ ấm có công nghệ phục vụ con người một cách tự nhiên, tinh tế.

Không gian Japandi House Hà Nội khép lại hành trình ba năm đưa triết lý sống Japandi đến gần hơn với người Việt. Năm 2024, Japandi House đầu tiên xuất hiện bên sông Sài Gòn (TP HCM), giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm Japandi và khởi đầu cho chiến lược trải nghiệm thực tế.

Năm 2025, hành trình tiếp tục tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), nơi Toshiba kết hợp phong cách thiết kế với thiên nhiên ven biển, tạo không gian mở để người dân và du khách trải nghiệm yoga, workshop ẩm thực, pha trà Matcha và cooking show, thể hiện triết lý sống cân bằng, thư thái.

Đến 2026, tại Lotte Mall West Lake Hà Nội, đơn vị mang đến phiên bản Japandi House hoàn thiện hơn, giúp mang lại cảm nhận chân thực hơn cho khách hàng.

Không gian được thiết kế như một căn hộ thực thụ với diện tích hơn 120 m2, chia thành nhiều khu vực sinh hoạt liền mạch. Theo đại diện Toshiba, từng yếu tố từ ánh sáng vàng dịu, nội thất mộc đến cách vận hành êm của thiết bị trưng bày tại ngôi nhà Japandi Hà Nội đều được tinh chỉnh nhằm tạo cảm giác hài hòa, tự nhiên như trong một ngôi nhà thật.

Thái Anh