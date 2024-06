Là quốc gia thuộc Đông Nam Á, Malaysia sở hữu vị trí chiến lược và khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm. Đất nước này nổi tiếng với bản sắc văn hoá đa dạng, gồm cả ba nền văn minh lâu đời nhất châu Á: Mã Lai, Trung Hoa và Ấn Độ, cùng các cộng đồng dân tộc sinh sống duy nhất tại Sabah và Sarawak.

Là một trong những điểm nghỉ mát hàng đầu thế giới, Malaysia có đa dạng khu du lịch, trải dài khắp 13 tiểu bang, 3 lãnh thổ liên bang. Nổi bật trong đó là Kuala Lumpur với những toà nhà chọc trời, "viên ngọc" Penang và "thánh địa" Hồi giáo Malaka.

Thủ đô nhộn nhịp của Malaysia là điểm đến quen thuộc với du khách Việt Nam nhờ lợi thế miễn visa du lịch, tần suất đường bay thẳng từ các thành phố lớn của Việt Nam thuận lợi.

Một trong những đặc điểm thu hút nhất của đô thị đang phát triển này là sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại. Các toà nhà cao tầng mang tính biểu tượng như Tháp đôi Petronas đứng bên cạnh công trình kiến trúc thuộc địa, tạo nên một sự tương phản. Khu rừng tự nhiên phục vụ như lá phổi xanh của thành phố sánh cùng trung tâm mua sắm cao cấp, những điểm tham quan theo chủ đề cùng các khu phố di sản mang đến cho Kuala Lumpur nét độc đáo riêng. Khách tham quan thành phố hiện đại này cũng thuận tiện với hệ thống giao thông đồng bộ, tuyến xe du lịch KL Hop On Hop Off, xe buýt miễn phí GO KL và dịch vụ xe buýt điện của Toà thị chính Kuala Lumpur.

Dịp hè, du khách đến thành phố này để hòa mình vào các trải nghiệm du lịch: bảo tàng Selfie, vườn thú quốc gia, gương trời Sky Mirror...

Bảo tàng Selfie

Bảo tàng đầu tiên ở Malaysia dành riêng cho ‘Nghệ thuật Selfie’ với thiết kế mang đến cho du khách một trải nghiệm đa giác quan, từ thị giác, xúc giác đến vị giác. Bảo tàng có 9 căn phòng với 9 chủ đề trang trí khác nhau và cùng xoay quanh một ý tưởng món tráng miệng ngọt ngào.