Ba nhà khoa học giành giải thưởng Tạ Quang Bửu

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho ba nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Giải thưởng. Trong đó, PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan, Đại học Y dược TP.HCM, lĩnh vực y dược; PGS.TS Phạm Tiến Sơn, Đại học Đà Lạt, lĩnh vực toán học. TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu, Đại học Tôn Đức Thắng, lĩnh vực vật lý.

Nghiên cứu của PGS Vương Thị Ngọc Lan về thụ tinh trong ống nghiệm. Trong các trường hợp phụ nữ thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chuyển phôi đông lạnh được xem là cho kết quả có thai sinh sống cao hơn so với chuyển phôi tươi ở các trường hợp vô sinh bị hội chứng buồng trứng đa nang. Chúng ta chưa biết được liệu chuyển phôi đông lạnh có thể cho kết quả tương tự ở phụ nữ vô sinh không bị hội chứng đa nang.

Nghiên cứu đi đến kết luận, đối với phụ nữ vô sinh không có hội chứng buồng trứng đa nang, khi thực hiện IVF, chuyển phôi đông lạnh không làm tăng có ý nghĩa tỉ lệ thai diễn tiến hay tỉ lệ sinh sống so với chuyển phôi tươi.

Ở lĩnh vực toán học, PGS.TS Phạm Tiến Sơn nghiên cứu một vấn đề cơ bản đó là bài toán tối ưu nửa đại số: tìm giá trị nhỏ nhất của một hàm đa thức trên một tập nửa đại số (là tập được xác định bởi các phương trình và bất phương trình đa thức).

Dựa vào các kết quả nghiên cứu, chứng tỏ nghiệm tối ưu của hầu hết các bài toán tối ưu đa thức hoàn toàn được xác định bằng cách giải một số hữu hạn các bài toán quy hoạch nửa xác định.

Nghiên cứu của TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu cho thấy hướng tiếp cận điện môi có thể xác định quãng đường tự do không đàn hồi của điện tử trong vật liệu với độ chính xác tương đương với các tính toán từ những nguyên lý đầu trong phép xấp xỉ GW của lý thuyết hệ nhiều hạt. Hướng tiếp cận hiện tại là một lựa chọn khác cho việc tính toán thời gian sống của điện tử nóng, vốn là một đại lượng quan trọng trong động học điện tử siêu nhanh.

Các nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay đều công tác tại đơn vị thuộc khu vực miền Trung và miền Nam. Đây cũng là năm thứ 2, một nhà khoa học nữ trong lĩnh vực Y sinh Dược học đoạt Giải thưởng.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội.

Ba công trình lựa chọn trao giải:

1. PGS.TS Phạm Tiến Sơn (Đại học Đà Lạt) với công trình"Generic properties for semialgebraic programs" xuất bản trên SIAM Journal on Optimization.

2. PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (Đại học Y Dược TPHCM) với công trình"IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries" xuất bản trên tạp chí The New England Journal of Medicine.

3. TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (Đại học Tôn Đức Thắng) với công trình"Low-energy electron inelastic mean free path in materials" xuất bản trên Applied Physics Letters