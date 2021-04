Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh

Chủ tịch Sovico Group, CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo vừa là nữ doanh nhân Việt đầu tiên nhận Bắc đẩu bội tinh - Huân chương cao quý nhất của Pháp.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận huân chương Bắc đầu bội tinh tối 14/4. Ảnh: VJC.

Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam tối 14/4 trao huân chương Bắc đẩu bội tinh, huân chương cao quý nhất của Cộng hoà Pháp cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

"Huân chương này là phần thưởng cho sự nghiệp và nhân cách xuất sắc của bà Nguyễn Thị Phương Thảo", ông Nicolas Warnery nói về nữ doanh nhân Việt Nam. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh bà là "người bạn của nước Pháp".

Để minh chứng, đại sứ Pháp đã nhắc lại quá trình sự nghiệp của bà Thảo từ khi còn là du học sinh đến khi bà về Việt Nam, đặt nền móng kinh doanh.

"Giờ đây bà Thảo là một nữ doanh nhân xuất sắc, thường xuyên được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín như Forbes, Bloomberg", ông nói.

Theo ông, bà Thảo đã tham gia vào hầu hết lĩnh vực, từ tài chính, hàng không bất động sản, thương mại quốc tế và đạt được những thành tựu tích cực. Trong đó, ông nhấn mạnh đến hàng không khi bà Thảo là người đã hiện thực hoá giấc mơ bay của hầu hết người Việt Nam và cả quốc tế.

"Khi Vietjet Air được thành lập, chỉ có 1% người Việt Nam được đi máy bay, giờ đây, 30% khách hàng của hãng là những người lần đầu tiên được đi máy bay ", đại sứ Pháp nói. Với việc vận chuyển hơn 100 triệu lượt hành khách, Vietjet đã đóng góp cho phát triển thương mại, kinh tế - xã hội giữa Việt Nam và thế giới.

Hàng không cũng chính là chiếc cầu nối giữa bà Nguyễn Thị Phương Thảo với nước Pháp. Đại sứ Nicolas Warnery nhận định, hoạt động của nữ tỷ phú "thúc đẩy ngành công nghiệp hàng không nói chung, và tăng cường mạnh mẽ cho trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Pháp nói riêng".

Trong đại dịch Covid-19, ông Nicolas Warnery cũng cho biết, bà Thảo đã trợ giúp người dân Pháp thông qua việc gửi tặng lượng lớn khẩu trang y tế. "Những hành động của bà đã góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước", đại sứ Nicolas Warnery nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận xét, bà Thảo là nữ doanh nhân làm việc chăm chỉ mỗi ngày "để đưa người Việt Nam ra thế giới và kéo thế giới lại gần Việt Nam hơn". Ông đánh giá sự kiện trao huân chương Bắc đẩu bội tinh cho bà Thảo là niềm vinh dự cho các doanh nhân Việt Nam và điểm nhấn trong quan hệ ngoại giao, văn hoá, kinh tế giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, nỗ lực hơn để mang thêm nhiều giá trị mới, mang đến những giấc mơ vì một Việt Nam hạnh phúc và thế giới tốt đẹp hơn.

Huân chương Bắc đẩu bội tinh là danh hiệu mới nhất mà nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận được. Trước đó, bà được vinh danh là nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á trong công tác thiện nguyện do tạp chí danh tiếng Tatler trao. Bà cũng là 1 trong 100 nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á do tạp chí Business Insider Australia đánh giá; Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, Top các nhà lãnh đạo nữ quyền lực nhất châu Á, giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc nhất tại khu vực ASEAN, CEO của năm 2019 khu vực châu Á – Thái Bình Dương do cộng đồng doanh nhân thế giới bình chọn... Bà cũng được đưa vào đề tài nghiên cứu, giảng dạy của Đại học Harvard - Mỹ.

Đức Minh