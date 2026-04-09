Bà Nguyễn Thị Như Loan được đề nghị án treo

TP HCMVKS xác định bà Nguyễn Thị Như Loan sai phạm trong chuyển nhượng khu đất do "nhận thức pháp luật hạn chế, đã khắc phục gần hết hậu quả... nên không cần cách ly với xã hội.

Ngày 9/4, phiên xét xử vụ án sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất "vàng" tại 39-39B Bến Vân Đồn, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước, diễn ra phần tranh luận.

Sau khi nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Như Lan tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6-7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, ông Thung bị đề nghị 14-16 năm tù.

Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) cùng bị đề nghị mức án tổng hợp 8-10 năm tù về hai tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM) bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, bà Đào Thị Lan Hương (Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 về sắp xếp tài sản Nhà nước) bị đề nghị 3-4 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ án treo đến 5-6 năm tù.

Ông Lê Quang Thung tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (liền kề quận 1) là tài sản Nhà nước giao cho Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần thay đổi, quyền quản lý thuộc về Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thông qua Công ty TNHH Phú Việt Tín (lần lượt nắm 72% và 28% vốn).

Theo VKS, thực hiện Quyết định của Thủ tướng về sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tập đoàn Cao su lập phương án xử lý khu đất, đề xuất hợp khối, chuyển mục đích sang đất ở để xây chung cư cho cán bộ, công nhân viên. Phương án này được UBND TP HCM và Bộ Tài chính chấp thuận.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Lê Quang Thung cùng một số cá nhân tại Tập đoàn Cao su và các đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; đưa và nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các sai phạm dẫn đến việc chuyển khu đất 39-39B Bến Vân Đồn từ tài sản Nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng. Hành vi không chỉ gây thất thoát tài sản mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và việc thực hiện chính sách của Nhà nước; nhiều cán bộ đã bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Đặng Phước Dừa tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Cơ quan công tố xác định ông Thung là người khởi nguồn sai phạm, trực tiếp thỏa thuận với Linh và Dừa để chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp tư nhân, trong đó có công ty của bà Loan, không qua thẩm định giá, đấu giá.

Với mục đích thâu tóm khu đất, Linh và Dừa đã hai lần đưa cho ông Thung 300.000 USD và 200.000 SGD; đồng thời hai lần đưa tổng cộng 45 tỷ đồng cho Trần Ngọc Thuận để "cảm ơn". Ngoài ra, hai bị cáo còn tiếp cận bà Hồng và bà Hương nhằm được giao khu đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

Dù biết rõ khu đất là tài sản Nhà nước, Linh và Dừa vẫn cùng các cá nhân liên quan hợp thức thủ tục để mua bán không qua thẩm định, đấu giá, gây thiệt hại hơn 542,7 tỷ đồng. Từ giao dịch này, Linh hưởng lợi hơn 60,2 tỷ đồng, Dừa hơn 51,9 tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, hai bị cáo còn đưa tiền cho Đoàn Ngọc Phương (Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhằm tác động việc định giá trái quy định. Cơ quan công tố đánh giá hai bị cáo thực hiện sai phạm từ đầu, hưởng lợi lớn và phạm hai tội danh nên cần xử lý nghiêm.

Đối với bà Loan, VKS cho rằng dù biết khu đất là tài sản Nhà nước, bị cáo vẫn chuyển tiền, tạo điều kiện cho Linh và Dừa mua dự án không qua thẩm định, đấu giá, sau đó nhận chuyển nhượng lại và bán cho đối tác, hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan công tố đánh giá sai phạm của bà xuất phát từ nhận thức pháp luật còn hạn chế, đã tích cực khắc phục phần lớn hậu quả nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ, không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Đối với các bị cáo khác, VKS xác định do động cơ vụ lợi hoặc thực hiện theo chỉ đạo cấp trên đã tham gia sai phạm, dẫn đến tài sản Nhà nước bị chuyển giao trái phép sang tư nhân.

Mức án đề nghị được đưa ra trên cơ sở các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực khắc phục hậu quả.

Hải Duyên