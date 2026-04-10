Bà Nguyễn Thị Như Loan bị phạt 18 tháng tù treo

TP HCMTòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cùng Nghị quyết 68, tuyên bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu CEO Quốc Cường Gia Lai, 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Tối 10/4, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) mức án một năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX xác định bà Loan phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng... Bị cáo là người quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, có đóng góp ngân sách, tạo việc làm và tham gia an sinh xã hội. Dù hưởng lợi số tiền lớn, bị cáo đã chủ động nộp lại toàn bộ để khắc phục toàn bộ hậu quả, đảm bảo thu hồi tài sản Nhà nước.

Tòa vì vậy áp dụng tinh thần Nghị quyết 68/NQ-TW, ưu tiên khắc phục hậu quả kinh tế làm căn cứ xem xét xử lý, nên chấp nhận quan điểm của VKS cho bị cáo được hưởng án treo.

Bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM bị tuyên phạt 2 năm tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính, đang trốn truy nã) bị xét xử vắng mặt nhận 3 năm tù về cùng tội danh.

Bà Hồng bị xác định hai lần nhận tiền từ bị cáo Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín và Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tín, gồm một túi quà bên trong có 10.000 USD và 50.000 USD trong lần tân gia vì ký văn bản giao đất cho nhóm này. Bà Hồng có mặt trong buổi khai mạc phiên tòa sau đó xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Tòa cũng ghi nhận cho bà Hồng được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ tương tự bà Loan. Ngoài ra, bà Hồng phạm tội do chủ quan, tin tưởng vào cấp dưới.

Bị cáo Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị phạt 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp, bị cáo Thung nhận tổng cộng 14 năm.

Tòa xác định, bị cáo Thung có vai trò chính trong vụ án vì động cơ vụ lợi cá nhân đã chỉ đạo các bị cáo là cấp dưới thuộc Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rìa- Vũng Tàu ký biên bản chuyển nhượng vốn góp bản chất là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho tư nhân.

Ngoài ra, bị cáo Thung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận 300.000 USD và 200.000 SGD từ Dừa và Linh. Do đó, tòa xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.

Bị cáo Linh và Dừa cùng bị tuyên phạt mức án 7 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 2 năm tù treo đến 5 năm tù giam về một trong các tội trên.

Về trách nhiệm dân sự, theo HĐXX, tổng số tiền bà Loan và các bị cáo đã nộp là 407 tỷ đồng và 50.000 USD. Ngoài ra Cơ quan điều tra còn kê biên nhiều tài sản khác. Do đó, tòa xác định hậu quả vụ án này được khắc phục hoàn toàn, cùng với căn cứ khác để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm của các bị cáo.

Hồ sơ và lời khai tại phiên tòa có căn cứ xác định, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, liền kề quận 1, là tài sản Nhà nước giao Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần thay đổi, quyền quản lý thuộc Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thông qua Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Theo HĐXX, thực hiện chủ trương sắp xếp lại nhà, đất công, Tập đoàn Cao su lập phương án hợp khối, chuyển mục đích sang đất ở xây chung cư, được UBND TP HCM và Bộ Tài chính chấp thuận. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Lê Quang Thung cùng một số cá nhân bị cáo buộc vi phạm quy định quản lý tài sản Nhà nước, đưa - nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, khiến khu đất bị chuyển trái pháp luật sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

Tòa xác định, năm 2009, ông Thung là người khởi nguồn sai phạm, trực tiếp thỏa thuận với Linh và Dừa đồng ý dùng khu đất để góp vốn làm dự án thông quan Công ty Phú Việt Tín không qua thẩm định giá, đấu giá. Để thâu tóm dự án, Linh và Dừa đã đưa hối lộ hàng trăm nghìn USD và hàng chục tỷ đồng cho các cá nhân liên quan. Khi chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước, Dừa và Linh tiếp tục thỏa thuận chuyển nhượng vốn góp bản chất là khu đất nói trên cho Công ty của bà Loan.

Bà Loan biết khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn chuyển tiền, tạo điều kiện để Dừa và Linh sử dụng tiền này thanh toán nghĩa vụ tài chính của công ty. Bà loan sau đó nhận chuyển nhượng lại toàn bộ vốn góp của Phú Việt Tín sau đó bán cho đối tác.

Hải Duyên