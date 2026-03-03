Theo đại diện Toshiba, trong ba năm qua, đơn vị kiên định theo đuổi hành trình giới thiệu phong cách Japandi đến người tiêu dùng Việt. Đây là xu hướng kết hợp sự tối giản của Nhật Bản với vẻ ấm áp đặc trưng Bắc Âu, tạo nên không gian sống gọn gàng, tiện nghi nhưng vẫn giữ được cảm giác an yên. Theo đại diện Toshiba, tinh thần Japandi thể hiện không chỉ ở thiết kế mà còn trong cách sản phẩm vận hành và hòa vào không gian sống. Từ ánh sáng, chất liệu đến độ ồn khi sử dụng, các yếu tố đều được tính toán để tạo sự êm ái và liền mạch trong sinh hoạt. Chính điều này khiến Toshiba chọn cách giới thiệu phong cách Japandi thông qua các ngôi nhà thực tế, thay vì chỉ trưng bày sản phẩm tại showroom, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm cách công nghệ và thiết kế kết hợp trong đời sống hàng ngày. Sau TP HCM năm 2024, Đà Nẵng năm 2025 và Hà Nội đầu 2026, chuỗi Japandi House đã khép lại, tạo thành hành trình xuyên Việt giới thiệu phong cách sống tinh tế, bền bỉ mà Toshiba theo đuổi.

Toshiba Japandi House đặt cạnh bờ sông Bến Bạch Đằng, TP HCM. Ảnh: Toshiba

Sự kiện đầu tiên của chuỗi Japandi House (Ngôi nhà Japandi) được tổ chức tại Công viên Bến Bạch Đằng, quận 1, TP HCM. Không gian được mô phỏng như một căn hộ thực tế, với tông màu be, trắng và nâu gỗ chủ đạo, tái hiện sự hòa hợp giữa hai nền văn hóa Nhật - Bắc Âu. Tại sự kiện, người dùng được trải nghiệm các sản phẩm trong bộ sưu tập Japandi của Toshiba Lifestyle, gồm điện lạnh, điện gia dụng đáp ứng tốt cả yêu cầu về công năng lẫn thiết kế cho ngôi nhà. Nổi bật tại không gian trải nghiệm là tủ lạnh Toshiba Japandi với đường nét thiết kế liền mạch, tích hợp nhiều công nghệ để đáp ứng nhu cầu sống khỏe mạnh. Giới thiệu mẫu tủ lạnh ra thị trường là bước đầu của thương hiệu nhằm hiện thực hóa mục tiêu mang phong cách sống Japandi đến gần hơn với người dùng Việt. Sự kiện còn có các hoạt động như thưởng thức trà, món ăn kiểu Nhật Không gian ven sông, ánh sáng tự nhiên và bố cục mở đã khiến Japandi House tại TP HCM trở thành điểm dừng chân ấn tượng, khởi đầu cho hành trình ba năm lan tỏa phong cách sống mới.

Tiếp nối thành công ở phía Nam, dịp Quốc khánh 2025, Toshiba đưa Japandi House đến Công viên Biển Đông (Đà Nẵng). Không gian hướng biển được dựng theo kiến trúc mở, kết hợp các mảng gỗ, kính trong và rèm vải mềm để đón ánh sáng tự nhiên. Các khu vực trải nghiệm được sắp xếp nối tiếp: Minimal Zone nổi bật với gam xám tro, bố trí tối giản; Balanced Zone kết hợp ánh sáng ấm và vật liệu gỗ sồi; còn Fulfilled Zone mở rộng diện tích khu sinh hoạt chung, tạo điều kiện cho các buổi trình diễn và workshop.

Toshiba Japandi House trong chiều hoàng hôn cạnh Công viên Biển Đông, Đà Nẵng. Ảnh: Toshiba

Điểm khác biệt của Japandi House Đà Nẵng nằm ở cách Toshiba gắn kết phong cách sống với trải nghiệm cộng đồng. Buổi sáng, khu vực ngoài trời trở thành sân tập Zen Yoga, thu hút đông người dân và du khách. Trong ngày, các hoạt động như nấu cơm nắm, tập Yoga, chương trình nấu ăn, trải nghiệm âm nhạc. Các ngày lễ sẽ có thêm workshop cắm hoa, trang trí nón lá... giúp khách hiểu cách công nghệ hỗ trợ đời sống hiện đại mà vẫn giữ tinh thần tối giản. Tại khu bếp, đầu bếp sử dụng các thiết bị Toshiba để chế biến món hải sản tươi, minh họa khả năng kiểm soát nhiệt độ ổn định và tiết kiệm năng lượng. Những chi tiết thực tế này khiến khách tham quan dễ liên tưởng phong cách Japandi không chỉ là thiết kế, mà là lối sống gắn với sự cân bằng. Ban đêm, không gian trở thành địa điểm sinh hoạt cộng đồng với các buổi biểu diễn âm nhạc, khu check-in ánh sáng và hoạt động tặng quà. Đại diện Toshiba chia sẻ, việc tổ chức Japandi House tại Đà Nẵng là cơ hội để thương hiệu đến gần hơn với người dân miền Trung bằng trải nghiệm chân thực, gần gũi.

Tiếp nối hành trình ba năm, Japandi House Hà Nội được tổ chức tại trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake. Không gian được dựng như trải nghiệm cao cấp, mô phỏng đời sống của một gia đình trẻ giữa đô thị hiện đại. Ngay lối vào, khách tham quan đã được đón bằng hương trà nhẹ và ánh sáng vàng ấm, tạo cảm giác thư giãn. Các thiết bị gia dụng phong cách Japandi như tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, máy lọc nước, lò vi sóng.

Toshiba Japandi House Hà Nội. Ảnh: Toshiba

Trong 6 ngày diễn ra, Japandi House Hà Nội đón hàng chục nghìn lượt khách. Ngoài tham quan, người dân còn tham gia chuỗi hoạt động mang tinh thần Nhật Bản như Ikebana Workshop, Bento Onigiri, cùng không gian thưởng trà Matcha Omakase. Các hoạt động này được thiết kế để tạo nhịp chậm rãi, giúp người tham quan vừa tìm hiểu, vừa trải nghiệm cảm giác tĩnh tại - điều cốt lõi của phong cách Japandi. Song song với sự kiện trực tiếp, Toshiba triển khai hệ thống livestream đa nền tảng, đưa toàn bộ không gian trưng bày và workshop lên mạng xã hội. Hàng chục nghìn lượt xem trực tuyến cho phép người dùng cả nước cùng tham gia, tìm hiểu sản phẩm và nhận ưu đãi trong thời gian sự kiện.

Theo ông Hồ Xuân Lộc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản phẩm Tiêu dùng Toshiba Việt Nam, chuỗi sự kiện Japandi House là minh chứng cho định hướng trải nghiệm mà thương hiệu đang theo đuổi. "Chúng tôi không chỉ trưng bày sản phẩm, mà muốn khách hàng cảm nhận được cách công nghệ vận hành nhẹ nhàng, tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày", ông nói. Sau ba năm, Japandi House giúp Toshiba định hình phong cách thương hiệu tại Việt Nam, góp phần truyền cảm hứng về một lối sống tinh tế, hài hòa.