Ba mốc nộp thuế dễ bị bỏ sót

Đầu năm là thời điểm tập trung nhiều hạn kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2025, do đó hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cá nhân cần theo dõi các mốc quan trọng để tránh bị xử phạt.

Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, nhiều nghĩa vụ kê khai và nộp hồ sơ thuế cho kỳ tính thuế năm 2025 được thực hiện trong quý I/2026. Cơ quan thuế cho biết có ba mốc thời gian quan trọng người nộp thuế cần lưu ý.

Thứ nhất, đối với hồ sơ khai thuế theo tháng, hạn nộp cuối là ngày 20/1, áp dụng cho kỳ tính thuế tháng 12/2025. Nghĩa vụ này thường liên quan đến các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên...

Thứ hai, đối với hồ sơ khai thuế theo quý, hạn chót là ngày 2/2, áp dụng cho kỳ tính thuế quý IV/2025. Các loại thuế phổ biến phải kê khai gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Một quầy hàng tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Ảnh: Giang Huy

Thứ ba, đối với hồ sơ quyết toán thuế năm 2025, bao gồm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo tài chính năm, thời hạn nộp là ngày 31/3/2026. Đây là mốc quan trọng để cơ quan quản lý xác định nghĩa vụ thuế cuối cùng của người nộp thuế trong năm tài chính trước.

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế, trường hợp nộp chậm tiền thuế, người nộp thuế phải trả tiền chậm nộp 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế nộp chậm.

Ngoài ra, nộp chậm hồ sơ khai thuế cũng có thể bị xử phạt hành chính tùy mức độ vi phạm. Cụ thể, nộp chậm từ 1 đến 30 ngày có thể bị cảnh cáo hoặc phạt 2-5 triệu đồng; chậm 31-90 ngày bị phạt 5-15 triệu đồng; trường hợp chậm trên 90 ngày, mức phạt có thể tới 15-25 triệu đồng.

Cơ quan quản lý khuyến nghị người nộp thuế cần chủ động rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán, chuẩn bị tờ khai và thực hiện quyết toán đúng hạn để hạn chế phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp.

Việc ghi nhớ và tuân thủ các mốc thời gian kê khai, nộp thuế không chỉ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh hạn chế rủi ro pháp lý mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản trị tài chính và tuân thủ pháp luật thuế.

Minh Ngọc