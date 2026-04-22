Bà Mai Kiều Liên: Vinamilk ưu tiên giữ ổn định giá bán để hỗ trợ sức mua

CEO Mai Kiều Liên nói giá nguyên liệu, đặc biệt các nhóm liên quan đến sữa bột, có xu hướng tăng, nhưng trong ngắn hạn, doanh nghiệp ưu tiên giữ ổn định giá bán để hỗ trợ sức mua.

Thông điệp trên được lãnh đạo Vinamilk nêu tại đại hội cổ đông thường niên sáng 22/4. Theo bà Liên, trường hợp xu hướng tăng kéo dài, công ty sẽ điều chỉnh theo lộ trình, tránh tăng đột biến và mức tăng dự kiến chỉ khoảng 2-3% nhằm hạn chế tác động đến người tiêu dùng.

Triển vọng sức mua cũng là vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm sáng nay khi ngành sữa đang trong xu hướng giảm, dù tiêu dùng chung đã có dấu hiệu phục hồi.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM), cho biết ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) quý I đã cải thiện, tăng 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng ngành sữa vẫn tăng trưởng âm khoảng 3,7%.

"Nếu không có yếu tố đột biến theo hướng tích cực, trong khi các biến động địa chính trị vẫn khó lường, sức mua sẽ khó có động lực để tăng mạnh trở lại", bà nói. Dù vậy, nếu doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng hiện tại, Vinamilk kỳ vọng có thể góp phần kéo thị trường này tăng khoảng 1,5-2% năm nay.

Bức tranh sức mua yếu cũng phản ánh rõ trong năm 2025 - giai đoạn được lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận là "năm thử lửa". Ngành sữa chịu áp lực khi nhu cầu giảm 2,4%, chi phí đầu vào tăng và cạnh tranh gay gắt, trong khi Vinamilk đồng thời triển khai tái cấu trúc nội bộ. Dù tạo áp lực ngắn hạn, quá trình này được doanh nghiệp xem là cần thiết để củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.

Bà Mai Kiều Liên trả lời câu hỏi của cổ đông tại buổi họp ĐHCĐ sáng 22/4 tại TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.414 tỷ đồng, gần tương đương năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 9.414 tỷ đồng, giảm nhẹ do ảnh hưởng từ quý I nhưng cải thiện dần qua các quý sau; EPS đạt 4.028 đồng.

Năm nay, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.828 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với năm trước, trong bối cảnh thị trường được dự báo phục hồi chậm.

Hết quý I, hãng ghi nhận doanh thu hợp nhất 16.178 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.458 tỷ đồng, tăng lần lượt 24,7% và gần 55% so với cùng kỳ 2025.

Về phân phối lợi nhuận, cổ đông thông qua mức cổ tức tiền mặt năm 2025 là 43,5% (4.350 đồng mỗi cổ phiếu). Công ty đã tạm ứng 25% trước đó, phần còn lại 18,5% sẽ được HĐQT quyết định thời điểm chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày 22/4. Với năm 2026, doanh nghiệp dự kiến duy trì cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, linh hoạt theo kết quả kinh doanh thực tế.

Trước băn khoăn của cổ đông về việc thị giá cổ phiếu VNM ở mức thấp, bà Mai Kiều Liên cho rằng giá cổ phiếu phụ thuộc vào cung - cầu thị trường, kết quả kinh doanh và triển vọng phát triển bền vững của doanh nghiệp. "Không chỉ riêng Vinamilk, nhiều cổ phiếu khác cũng giảm theo diễn biến chung của thị trường", bà nói, đồng thời nhấn mạnh cổ tức hiện tại vẫn được duy trì ở mức hấp dẫn.

Ở góc độ vận hành, căng thẳng Trung Đông khiến hoạt động xuất khẩu chịu áp lực khi thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí logistics tăng. Vinamilk đã điều chỉnh tuyến vận chuyển, phối hợp với đối tác để đảm bảo tiến độ giao hàng, đồng thời làm việc với nhà cung cấp nhằm ổn định nguồn nguyên liệu. Về dài hạn, doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa thị trường và nguồn cung để giảm phụ thuộc.

Tại thị trường quốc tế, Trung Đông vẫn là khu vực truyền thống, đóng góp khoảng 7,7% doanh thu hợp nhất của VNM, duy trì tăng trưởng hai chữ số trong năm 2025 và quý I/2026. Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng trên 20%, nhờ các sản phẩm được phát triển riêng theo thị hiếu tiêu dùng.

Song song hoạt động kinh doanh, đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Alain Xavier Cany theo đơn từ nhiệm, đồng thời lên kế hoạch bầu bổ sung nhân sự khi số lượng hiện tại thấp hơn mức tối đa theo quy định. Doanh nghiệp cũng điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo quy định mới, mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ và công nghệ thông tin.

Về triển vọng dài hạn, lãnh đạo Vinamilk đánh giá thị trường sữa Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng nhờ quy mô dân số lớn và xu hướng già hóa, kéo theo nhu cầu dinh dưỡng ngày càng cao. Các phân khúc như sữa thực vật, dinh dưỡng người lớn, sản phẩm bổ sung lợi khuẩn hay dòng cao đạm được dự báo tăng trưởng tốt hơn mặt bằng chung, trong khi các ngành hàng truyền thống tiếp tục duy trì mức tăng ổn định.

Vinamilk cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống sản xuất, phân phối, mở rộng quy mô đàn bò và nâng cao năng lực quản trị nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

