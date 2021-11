Bà Lê Thị Hồng

TP Hồ Chí Minh

Thương Ngoại một mình không người thân chăm sóc phải nhập viện, chống chọi với từng cơn đau kì lạ trong người. Ngoại đã rất mạnh mẽ chiến đấu với Covid tưởng chừng như sắp thắng cuộc. Tuy nhiên may mắn không mỉm cười với Ngoại. Chắc Ngoại buồn lắm vì không được nắm tay con cháu. Hôm nay cả nước làm lễ tưởng niệm những người đã mất vì covid. Mong chị của Ngoại, Ngoại và những người không may mắn khác sớm có thể an lòng và siêu thoát!

Thương Mến Ngoại.

Cháu: Cháu ngoại