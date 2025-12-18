Ba laptop AI của HP cho doanh nghiệp

Các mẫu EliteBook từ HP mang đến nhiều sự lựa chọn cho doanh nghiệp đáp ứng từ nhu cầu làm việc di động, cường độ cao cho đến thiết bị cho quản lý.

Công việc văn phòng ngày nay không còn xoay quanh các tác vụ nhẹ như soạn thảo hay email. Ứng dụng đa nhiệm, họp trực tuyến liên tục và các công cụ AI khiến yêu cầu về hiệu năng, pin và bảo mật tăng rõ rệt. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần một hệ sinh thái thiết bị phù hợp cho từng vai trò.

Với hơn ba thập kỷ phát triển dòng máy cho khối doanh nghiệp, HP xây dựng danh mục laptop theo triết lý phân tầng nhu cầu, từ lãnh đạo, nhân sự làm việc linh hoạt đến các đơn vị cần triển khai diện rộng, đồng thời đưa AI trở thành lớp hỗ trợ hiệu suất xuyên suốt.

EliteBook Ultra G1i/q - laptop AI cho làm việc di động cường độ cao

Nhóm chuyên gia tư vấn, quản lý dự án hay phân tích dữ liệu thường xuyên di chuyển là những người chịu áp lực lớn nhất về pin, trọng lượng và kết nối. EliteBook Ultra G1i/q được thiết kế cho kịch bản này, với trọng lượng khoảng 1 kg, pin sử dụng cả ngày và hỗ trợ 5G cùng Wi-Fi 7.

EliteBook Ultra G1i/q cho nhu cầu làm việc linh hoạt. Ảnh: HP

Vi xử lý Qualcomm Snapdragon X Elite cho phép máy vận hành không quạt, giảm tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng, trong khi vẫn đáp ứng các ứng dụng doanh nghiệp. AI tích hợp trong nền tảng xử lý hỗ trợ lọc tạp âm khi họp trực tuyến, tối ưu hiệu năng theo thói quen sử dụng và hỗ trợ các tác vụ sáng tạo theo thời gian thực.

EliteBook X G1a - công cụ làm việc của cấp quản lý

Với lãnh đạo doanh nghiệp, laptop vừa là công cụ xử lý công việc, vừa là hình ảnh đại diện trong các buổi làm việc với đối tác. EliteBook X G1a hướng đến sự cân bằng giữa thiết kế, độ bền và hiệu năng.

Máy sử dụng bộ xử lý AMD Ryzen Pro 8040 series, tối ưu cho môi trường doanh nghiệp, kết hợp các tính năng bảo mật phần cứng. Camera Studio tích hợp AI cải thiện chất lượng hình ảnh và âm thanh trong họp trực tuyến, phù hợp với xu hướng điều hành từ xa và làm việc kết hợp.

EliteBook X G1a hướng đến người dùng là quản lý. Ảnh: HP

Theo HP, điểm mạnh lớn nhất của G1a nằm ở cân bằng giữa sự tinh tế để tạo hình ảnh chuyên nghiệp, sự mạnh mẽ và bảo mật để xử lý những dữ liệu quan trọng. "Đối với các lãnh đạo doanh nghiệp, đây là chiếc laptop mang lại sự tự tin trong mọi bối cảnh làm việc, đồng thời đảm bảo hiệu quả và an tâm tuyệt đối, một lựa chọn xứng tầm vị thế", đại diện HP nói.

EliteBook 8 G1i - lựa chọn làm việc hybrid

Lực lượng lao động hybrid đòi hỏi thiết bị linh hoạt, dễ kết nối và không tạo thêm gánh nặng quản trị cho bộ phận IT. EliteBook 8 được HP định vị cho nhóm người dùng này, với tùy chọn vi xử lý Intel hoặc AMD, bảo mật đa lớp HP Wolf Security và các công cụ quản lý thiết bị tập trung.

EliteBook 8 G1i phục vụ nhu cầu làm việc từ xa. Ảnh: HP

Màn hình chống chói, tùy chọn HP Sure View và hệ thống cổng kết nối đầy đủ giúp nhân viên làm việc hiệu quả cả trong văn phòng lẫn không gian công cộng. Với doanh nghiệp, đây là dòng máy dễ chuẩn hóa và triển khai trên quy mô lớn.

Theo HP, bộ sưu tập thiết bị trên giúp đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hình doanh nghiệp. Hãng còn tích hợp AI và bảo mật đa lớp, để mỗi thiết bị đều như "người gác cổng" dữ liệu, trợ lý thông minh giúp tối ưu hiệu suất. "Đây là lý do HP không đơn thuần cung cấp laptop, mà kiến tạo cả một hệ sinh thái ‘One HP’ đồng bộ, toàn diện, và sẵn sàng cho tương lai", vị đại diện nói.

Hoài Phương