Ba Lan nghi 'công dân Ukraine làm việc cho Nga' phá hoại đường sắt

Thủ tướng Tusk nói "hai người Ukraine làm việc cho Nga" được xác định là nghi phạm gây ra các vụ phá hoại đường sắt vừa qua ở Ba Lan.

Phát biểu tại quốc hội hôm 18/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nghi phạm trong hai vụ phá hoại đường sắt gần đây ở nước này là hai công dân Ukraine. Ông thêm rằng các nghi phạm đã hợp tác với tình báo Nga "trong thời gian dài", viện dẫn thông tin từ cơ quan điều tra và công tố viên Ba Lan.

Hai sự việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 15 đến 17/11, khiến một tuyến đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cho Ukraine bị hư hại. Thủ tướng Tusk cho rằng đây "có lẽ là tình huống an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất" tại Ba Lan kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát đầu năm 2022.

Ông Tusk cho biết nghi phạm đã gắn kẹp thép vào đường ray trong sự việc đầu tiên, "có thể nhằm làm trật bánh tàu hỏa". Trong vụ phá hoại thứ hai, một thiết bị nổ cấp độ quân sự đã được kích hoạt trong lúc có đoàn tàu chở hàng đi qua. Không có ai bị thương sau hai sự việc.

Điều tra viên làm việc tại đường ray bị hư hại ở Mika, miền trung Ba Lan hôm 17/11. Ảnh: AFP

Theo Thủ tướng Ba Lan, một trong hai nghi phạm hồi tháng 5 được cho là bị tòa án ở thành phố Lviv, Ukraine kết tội có "hành vi phá hoại". Người còn lại là cư dân vùng Donbass và hai nghi phạm đã cùng nhau đến Ba Lan theo ngả Belarus hồi mùa thu. Ngay khi thực hiện các vụ phá hoại, hai nghi phạm được cho là đã rời khỏi Ba Lan để đến Belarus.

Ông Tusk cho rằng những hành động trên còn nhằm gây ra "hậu quả về xã hội và chính trị", trong đó có gia tăng tâm lý chống Ukraine. Danh tính cụ thể của hai nghi phạm chưa được công khai nhằm phục vụ công tác điều tra.

Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Ba Lan có "tư tưởng bài Nga". "Sẽ rất lạ nếu Nga không bị đổ lỗi ngay lập tức", ông Peskov nhận định.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu mới nhất của Thủ tướng Tusk. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trước đó bày tỏ đoàn kết với Ba Lan sau khi các vụ phá hoại xảy ra, cho rằng chúng được tiến hành nhằm mục đích "thử phản ứng".

Sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Ba Lan đã áp đặt hạn chế đi lại với các nhà ngoại giao Nga trên lãnh thổ nước này, ra lệnh đóng cửa hai lãnh sự quán và bắt tổng cộng 55 người bị tình nghi làm việc cho Moskva.

Phạm Giang (Theo AFP, RT)