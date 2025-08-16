Bà Hillary nêu khả năng đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố sẵn sàng đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu chấm dứt chiến sự Ukraine thành công.

"Nếu ông ấy chấm dứt được cuộc chiến khủng khiếp này mà không đặt Ukraine vào tình thế phải nhượng đất, đồng thời thật sự cứng rắn trước Tổng thống Vladimir Putin, điều chúng ta chưa từng thấy, thì Tổng thống Donald Trump sẽ nhận được đề cử của tôi cho giải Nobel Hòa bình", cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 15/8 bình luận trên podcast Raging Moderates.

Cuộc phỏng vấn được công bố trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Alaska, lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp mặt trực tiếp kể từ năm 2021 và lần đầu tiên ông Putin đặt chân lên lãnh thổ Mỹ kể chuyến thăm New York năm 2015.

Bà Clinton, người từng thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, lưu ý rằng địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh là căn cứ không quân "thường xuyên phải triển khai tiêm kích ngăn chặn oanh tạc cơ Nga" áp sát bang Alaska.

Bà hy vọng Tổng thống Trump sẽ đàm phán với Tổng thống Putin trên tâm thế "không phải đang gặp một người bạn, mà đang đối mặt với một đối thủ luôn tìm cách khai thác điểm yếu của mình".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11/8. Ảnh: AP

Cựu ngoại trưởng nhấn mạnh Mỹ không thể đặt Ukraine vào tình thế phải chấp nhận đầu hàng, đồng thời cảnh báo viễn cảnh này là "tiền lệ tồi tệ" cho an ninh châu Âu.

"Kết quả tốt nhất từ cuộc gặp này có lẽ là Tổng thống Trump sẽ hiểu rõ hơn rằng ông Putin không muốn ký một thỏa thuận với khả năng nó tồn tại lâu dài", bà Clinton nói.

Trên đường đến Alaska cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin, ông Trump được Fox News đề nghị bình luận về phát biểu của bà Clinton. Sau một khoảng dừng, ông trả lời: "Thật tốt. Có lẽ tôi phải bắt đầu thích bà ấy trở lại".

Tổng thống Mỹ tin rằng Tổng thống Putin thật sự mong muốn thỏa hiệp để kết thúc cuộc chiến. Sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài ba tiếng ở Alaska, ông Trump tuyên bố trong cuộc họp báo rằng cuộc đàm phán giữa ông và người đồng cấp Nga cực kỳ hiệu quả, nhưng các bên "cần phải làm nhiều hơn nữa" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump cho biết Nga và Mỹ "đã đạt được một số tiến bộ và có tiến triển lớn" dù thừa nhận chưa đạt được thỏa thuận nào cụ thể. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ sớm nhóm họp với NATO để bàn bạc thêm. Ông nói cũng sẽ mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự họp để thông báo về cuộc gặp thượng đỉnh.

Trước phát biểu của bà Clinton, ông Trump đã được một số chính trị gia và chính phủ đề cử cho Nobel Hòa bình.

Nghị sĩ Mỹ Buddy Carter và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề cử ông cho giải thưởng này vì vai trò quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Chính phủ Pakistan và Campuchia cũng đề cử ông Trump lên Ủy ban Nobel Na Uy, nhấn mạnh vai trò của ông Trump trong giải quyết hai cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan vào tháng 5 và Thái Lan - Campuchia vào tháng 7.

Lãnh đạo Azerbaijan và Armenia cũng ủng hộ ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình vì đóng góp trong xây dựng khung thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Ủy ban Nobel Na Uy dự kiến công bố người nhận giải Nobel Hòa bình vào ngày 10/10.

Thanh Danh (Theo Fox, Hill, CBS)