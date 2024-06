Ba hiểu lầm khi dùng điều hòa cho trẻ

Theo "bác sĩ online của hơn 10.000 bà mẹ" Nguyễn Văn Vinh, nhiều người cho rằng điều hòa có thể gây sốc nhiệt, lạnh tay và chân, các bệnh hô hấp cho trẻ nhỏ đều chưa chính xác.

Số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy dù tháng chính hè nhưng nhiệt độ ở miền Bắc chỉ xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong tháng cũng chỉ có một đợt nắng nóng diễn ra ít ngày.

Theo đó, nhiệt độ trung bình miền Bắc trong tháng 5 là 27-28 độ, chỉ ghi nhận một đợt nắng nóng 26-30/5. Riêng khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ cao hơn 1-1,5 độ. Trong khi đó, cách đây một năm, tháng 5 là tháng nóng nhất mùa hè 2023 với 5 đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Chuyên gia thời tiết cho rằng, nguyên nhân dẫn tới tháng 5 năm nay mát hơn dự báo là do tác động của rãnh áp thấp gây mưa rào, giông diện rộng hầu hết các ngày trong tháng. Do ảnh hưởng của mưa nền đã kéo nền nhiệt xuống thấp.

Kiểu thời tiết này, khiến nhiều gia đình hạn chế dùng điều hòa vì bên cạnh tiết kiệm điện, nhiều bố mẹ cho rằng điều hòa là thủ phạm gây các bệnh hô hấp, sốc nhiệt... cho trẻ. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người được mệnh danh là "bác sĩ online của hơn 10.000 bà mẹ", bố mẹ, ông bà thường hiểu lầm nhiệt độ cũng như không khí từ điều hòa khiến con mắc phải nhiều triệu chứng, trong đó liên quan đến hô hấp. Trong khi đó, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường mới là nguyên nhân chính khiến cơ thể không thích ứng kịp. Từ đó tạo môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh. Dưới đây là phân tích cụ thể của bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vinh, bác sĩ online của hơn 10.000 bà mẹ . Ảnh: NVCC

Điều hòa khiến trẻ cảm lạnh

Biểu hiện của cơ thể từ môi trường nóng qua môi trường lạnh như rùng mình hay hắt xì hơi là một phản ứng sinh lý của cơ thể, gọi là viêm mũi vận mạch. Đó là hiện tượng mạch máu co lại khiến trong mũi tiết ra một số chất gây nên tình trạng hắt hơi. Khi cơ thể quen dần với nhiệt độ môi trường thì sẽ tự hết. Nguyên nhân không phải do điều hòa, nhưng nhiều người hiểu lầm, thấy triệu chứng hắt xì hơi thì gọi là cảm. Thế nên, nếu trẻ đi vào phòng lạnh và hắt xì hơi thì đó là biểu hiện bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe của trẻ, khi dùng điều hòa, bố mẹ không nên tăng nhiệt độ quá mức hay đột ngột đưa con ra khỏi phòng, trong khi nhiệt độ môi trường bên ngoài quá cao.

Gây bệnh hô hấp

Một trong những lý do khiến nhiều phụ huynh không cho con nằm điều hòa vì cho rằng điều hòa dễ dẫn đến các bệnh về hô hấp. Tuy nhiên, các bệnh hô hấp trẻ hay mắc như viêm họng, viêm mũi, viêm đường hô hấp, viêm phế quản,... là do siêu vi lây từ người này qua người khác. Điều hòa không thể "sản sinh" ra siêu vi bởi siêu vi sống ký sinh trên một cơ thể ký chủ. Những siêu vi gây bệnh trên người thì chỉ có thể sinh sôi nảy nở trên ký chủ là người, sau đó lây lan từ người qua người bởi: ho, hắt xì hơi, lây qua tay... Nếu rời khỏi cơ thể người, siêu vi sẽ chết sau một khoảng thời gian do mất nguồn dinh dưỡng.

Nhiều loại điều hòa hiện nay đều có công dụng kháng khuẩn, khử khuẩn, khử mùi. Vì vậy, dùng điều hòa đúng cách sẽ giúp không khí trong lành hơn. Nhiệt độ điều hòa phù hợp với cơ thể trẻ sẽ không dẫn đến việc vi khuẩn, virus sinh sôi nhiều hơn. "Các bé có thể gặp vấn đề hô hấp khi dùng điều hòa nếu bố mẹ để nhiệt độ quá cao, dẫn đến con ra nhiều mồ hôi, phòng ốc không sạch sẽ, nấm mốc hay cho con ở trong điều hòa thông thường với thời gian quá dài (trên 4 giờ ) liên tục", bác sĩ Nguyễn Văn Vinh nói thêm.

Gây lạnh tay chân

Khi để nhiệt độ điều hòa phù hợp với cơ thể, đồng thời điều nhiệt của trẻ bình thường thì nhiệt độ cơ thể trẻ cũng được giữ ổn định. Tay chân của con chỉ bị lạnh khi bố mẹ điều chỉnh nhiệt độ quá thấp (dưới 24 độ C), hay để con nằm thẳng vị trí thổi của điều hòa.

Bác sĩ Vinh tư vấn, nhiệt độ trong phòng điều hòa nên tối ưu 26-28 độ C trong điều kiện thời tiết oi bức, hoặc chênh lệch không quá 7-8 độ C so với ngoài trời, độ ẩm 30-50%.

Bên cạnh lý giải về 3 quan niệm sai lầm trên, bác sĩ Vinh lưu ý bố mẹ không nên cho trẻ nằm ngay nơi hơi lạnh được thổi ra từ điều hòa, phòng ốc cần thông thoáng, sạch sẽ, không được để quá nhiều đồ vật trong phòng vì dễ phát sinh nấm mốc. Ngoài ra, không nên có quá nhiều người trong phòng, sẽ xảy ra tình trạng dễ lây lan bệnh lây truyền qua đường hô hấp; đồng thời không bế trẻ ra vào phòng thường xuyên vì sự chênh lệch nhiệt độ có thể làm trẻ bị tăng tiết dịch ở mũi và họng. Trẻ đang trong giai đoạn bú sữa mẹ cũng cần được cung cấp sữa đầy đủ để tăng sức đề kháng và đảm bảo dinh dưỡng.

"Nằm điều hòa lâu khiến mạch máu mũi bé dễ bị khô giòn, dễ vỡ do không khí quá khô, có thể khiến trẻ chảy máu cam. Do đó, bố mẹ nên giữ cho không khí đủ độ ẩm, dùng một số máy tạo ẩm trong nhà, gel bôi niêm mạc mũi giúp giữ ấm hoặc lựa chọn điều hòa khí mềm không gió buốt để sử dụng", bác sĩ Nhi khoa nói.

Dòng điều hòa khí mềm không gió buốt phù hợp với trẻ em. Ảnh: Tuấn Hưng

Lý giải cơ chế hoạt động của dòng điều hòa sử dụng khí mềm không gió buốt, ông Trần Văn Cân, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam cho biết, sản phẩm EcoPrime của công ty được trang bị tính năng SilkAir và BabyCare

Theo ông Cân, tính năng khí mềm không gió buốt SilkAir ở EcoPrime được thể hiện qua hàng nghìn lỗ khí Micropores Air siêu nhỏ trên cửa gió. "Trải nghiệm thực tế cho thấy, những lỗ gió này khuếch tán đều khí mát nhẹ nhàng, giúp thành viên gia đình ngồi dưới điều hòa không bị lạnh buốt. Dòng điều hòa này phù hợp với khu vực thời tiết nắng nóng, mang tới không khí mát mẻ, êm và tỏa đều nhẹ nhàng khắp không gian phòng, đồng thời tối ưu độ ồn khi máy hoạt động quanh năm", ông Cân phân tích.

Bên cạnh đó, EcoPrime cũng là dòng máy lạnh có chế độ hỗ trợ đặc biệt cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ với chế độ BabyCare. Cụ thể, khi kích hoạt trên bộ điều khiển, chức năng sẽ giúp cho máy hoạt động êm hơn và tốc độ gió thấp nhất, duy trì nhiệt độ phù hợp cho trẻ nhỏ, dao động khoảng 26 độ C.

Điều hòa EcoPrime phù hợp với cả gia đình. Ảnh: Hồng Châu

Ngoài ra, theo lưu ý của bác sĩ Vinh, con trẻ ở trong phòng điều hòa kín lâu sẽ bị bí, thiếu không khí. Để giải quyết nỗi lo này của bác sĩ cũng như phụ huynh, ông Cân giới thiệu Casper có dòng điều hòa cấp khí tươi mang tên LaCasper. Theo đó, tính năng FreshAir của LaCasper cung cấp khí tươi, còn AirFree mang đến làn gió êm dịu cho người dùng. Sản phẩm LaCasper XH-09IF35 cung cấp khối lượng khí tươi 40 m3/h, được làm mới 8 lần trong 1 đêm. Hệ thống thổi gió với lưới tản khí AirMesh gồm khoảng 8.000 lỗ khí, tốc độ gió 0,1 m/s giúp làn gió thổi ra êm dịu, tinh tế.

Thanh Thư