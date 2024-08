Bà Harris vượt ông Trump ở 3 bang chiến trường

Kết quả khảo sát cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ của cử tri tại ba bang chiến trường lớn là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 10/8 của New York Times/Đại học Siena, bà Kamala Harris giành được 50% tỷ lệ ủng hộ ở ba bang chiến trường Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi ông Donald Trump nhận được 46%. Đây là sự cải thiện đáng kể so với thành tích của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc khảo sát trước đó của New York Times/Đại học Siena.

Khảo sát được thực hiện với 1.973 cử tri đã tỏ rõ ý định sẽ đi bỏ phiếu, tiến hành ngày 5-9/8.

Khi tính cả các ứng viên thuộc bên thứ ba và Robert F. Kennedy Jr., người tranh cử độc lập, bà Harris sẽ dẫn trước ông Trump 5 điểm phần trăm ở bang Michigan, hai điểm ở bang Pennsylvania và 6 điểm ở bang Wisconsin. Trong khi đó, ông Kennedy Jr chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ trung bình 5%.

Kết quả khảo sát mới cho thấy bà Harris không chỉ thu hẹp khoảng cách với ông Trump về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, mà còn vươn lên dẫn trước ở các bang chiến trường quan trọng.

Wisconsin, Michigan và Pennsylvania vốn là các thành trì truyền thống của đảng Dân chủ, tạo nên "bức tường xanh" để đưa các ứng viên của đảng này vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump đã chiến thắng ở cả ba bang trên vào năm 2016, trước khi bị ông Biden giành lại 4 năm sau đó.

Bà Harris tại buổi vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada, hôm 10/8. Ảnh: AFP

Tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri độc lập tại bang Pennsylvania với bà Harris đã tăng 8 điểm phần trăm so với cách đây một tháng, tức là một tuần trước khi ông Biden tuyên bố ngừng tranh cử, qua đó đảo ngược lợi thế dẫn trước 6 điểm phần trăm của ông Trump.

Phó tổng thống Mỹ cũng thu hẹp khoảng cách với ứng viên Cộng hòa trong nhóm cử tri da trắng ở Pennsylvania, nhận được 47% so với 49% của đối thủ. Kết quả thăm dò ở hai bang Wisconsin và Michigan cho thấy bà Harris đang thu hút được nhiều ủng hộ từ cử tri da trắng hơn so với ông Biden.

Đáng chú ý, 47% cử tri nhận định cựu tổng thống Mỹ sẽ đưa ra những thay đổi "rất tệ" hoặc "khá tệ" nếu lên nắm quyền, trong khi con số này của bà Harris là 37%.

Tuy nhiên, ông Trump được cho là có tầm nhìn rõ ràng về đất nước hơn bà Harris, với tỷ lệ 60% so với 53%. Lượng người tin tưởng ông Trump về hai vấn đề kinh tế và nhập cư cũng cao hơn bà Harris, với tỷ lệ lần lượt là 52-46% và 51-46%.

Về vấn đề phá thai, 58% tin tưởng bà Harris, trong khi tỷ lệ của ông Trump là 37%.

Tony Fabrizio, người phụ trách khảo sát trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, tuyên bố các kết quả thăm dò mới "đánh giá thấp đáng kể sự ủng hộ" với cựu tổng thống Mỹ.

Phạm Giang (Theo Politico, Reuters)