Bà Harris sẽ phải gõ búa xác nhận thất bại của chính mình

Là Chủ tịch Thượng viện, Phó tổng thống Harris sẽ chủ trì phiên họp kiểm phiếu đại cử tri vào đầu năm sau, gõ búa chứng nhận ông Trump thắng, bà thua.

Ông Donald Trump tới nay đã giành được ít nhất 295 phiếu đại cử tri, đánh bại Phó tổng thống Kamala Harris để đắc cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, kết quả chính thức của cuộc bầu cử chỉ được xác nhận sau khi quốc hội Mỹ họp toàn thể vào ngày 6/1/2025 để kiểm đếm phiếu đại cử tri từ các bang và chứng nhận ứng viên chiến thắng.

Theo luật liên bang Mỹ, các bang phải chuyển kết quả phiếu đại cử tri cho Phó tổng thống, người đồng thời giữ chức Chủ tịch Thượng viện, trước ngày 23/12. Phó tổng thống sau đó sẽ chủ trì phiên họp chứng nhận kết quả kiểm phiếu này.

Phó tổng thống Kamala Harris trong một sự kiện tiếp xúc cử tri ở Aston, Pennsylvania, hôm 23/10. Ảnh: AFP

Kết thúc phiên họp kiểm phiếu, bà Harris sẽ phải gõ búa chứng nhận chiến thắng cho ông Trump, cũng như thất bại của chính mình. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử Mỹ một ứng viên tổng thống phải chứng nhận thất bại của mình và chiến thắng của đối phương.

Bà Harris chưa lên tiếng về sự kiện này, nhưng trong bài phát biểu nhận thua, bà đã cam kết sẽ chuyển giao quyền lực hòa bình cho ông Trump.

Ngày 6/1/2021, trong lúc cựu phó tổng thống Mike Pence đang chủ trì phiên họp chứng nhận chiến thắng cho ông Joe Biden, đám đông ủng hộ ông Trump đã xông vào Đồi Capitol gây bạo loạn, cản trở cuộc họp. Vụ tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 140 cảnh sát bị thương và thiệt hại 1,5 triệu USD.

Ông Pence sau đó tiếp tục chủ trì phiên họp và gõ búa chứng nhận chiến thắng của ông Biden, từ chối làm theo lời kêu gọi không xác nhận kết quả bầu cử của ông Trump.

Mike Pence gõ búa tuyên bố kết thúc phiên họp lưỡng viện quốc hội chứng nhận chiến thắng của Joe Biden tại Đồi Capitol hôm 6/1/2021. Ảnh: Reuters.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ tháng 9 đã coi cuộc họp chứng nhận phiếu đại cử tri ngày 6/1/2025 là sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia, được bảo vệ tương đương các sự kiện như tổng thống đọc thông điệp liên bang và siêu cúp bóng bầu dục. Sở Mật vụ sẽ giám sát quá trình lập kế hoạch an ninh cho ngày này.

Ngọc Ánh (Theo NPR, NBC)