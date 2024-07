Bà Harris: Đã đến lúc chấm dứt chiến sự Gaza

Phó tổng thống Mỹ Harris đề nghị Thủ tướng Israel Netanyahu chốt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, khẳng định sẽ không "im lặng" trước tình hình nhân đạo ở Gaza.

"Israel có quyền tự vệ, song cách họ làm điều đó cũng là vấn đề quan trọng. Những gì đã xảy ra ở Dải Gaza trong 9 tháng qua thực sự tàn khốc", Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, người nhiều khả năng sẽ trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, nói hôm 25/7 sau khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington.

"Hình ảnh trẻ em thiệt mạng, những người đói khát tuyệt vọng tìm chỗ trú ẩn, có những người đã mất nhà hai, ba, thậm chí 4 lần. Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những thảm kịch này. Chúng ta không thể ngoảnh mặt trước những thảm kịch đó, để mình trở nên vô cảm trước sự đau khổ như vậy và tôi sẽ không im lặng", bà nhấn mạnh, thêm rằng đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình hình nhân đạo ở Dải Gaza với ông Netanyahu.

Phát biểu này thể hiện quan điểm rõ ràng nhất của bà Harris với xung đột Gaza, khi bà tìm cách cân bằng vấn đề đã khiến cả nước Mỹ cũng như đảng Dân chủ chia rẽ. Bà nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Joe Biden về "sự ủng hộ sắt đá" với Israel, nhưng cũng truyền đi thông điệp mạnh mẽ về kết thúc chiến sự.

"Đã đến lúc cuộc chiến này phải kết thúc theo cách mà Israel được đảm bảo an toàn, tất cả con tin được trả tự do, nỗi thống khổ của người dân Palestine ở Dải Gaza chấm dứt và họ có thể thực hiện quyền tự do, phẩm giá và tự quyết của mình", Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/7. Ảnh: AFP

Bà Harris tiết lộ đã có "những bước tiến tích cực" trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza, thêm rằng bà đã thúc giục Thủ tướng Netanyahu tìm cách kết thúc giao tranh.

"Như tôi đã nói với Thủ tướng Netanyahu, giờ là lúc để đạt thỏa thuận", bà nói. "Với những ai đang kêu gọi lệnh ngừng bắn và mong muốn hòa bình, tôi đã nhìn và nghe thấy các bạn".

Tổng thống Biden trước đó chủ yếu gây sức ép với Israel về chiến sự ở Gaza đằng sau hậu trường, ít khi đưa ra các tuyên bố công khai. Bà Harris trong quá khứ cũng tỏ ra thẳng thắn hơn về vấn đề Gaza so với ông Biden.

Trong cuộc gặp trước đó với Thủ tướng Netanyahu tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Biden đã kêu gọi lãnh đạo Israel nhanh chóng "chốt" thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin ở Dải Gaza, cũng như tìm cách đạt được "kết thúc bền vững" cho cuộc xung đột ở vùng lãnh thổ, theo thông cáo của Nhà Trắng.

AFP mô tả không khí thân thiện trong cuộc gặp "hoàn toàn trái ngược" với bài phát biểu thẳng thắn sau đó của Phó tổng thống Harris. Một số ý kiến cho rằng Phó tổng thống Mỹ có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn với Israel nếu đắc cử tổng thống cuối năm nay.

Các cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Netanyahu phát biểu trước quốc hội Mỹ, khẳng định chiến sự ở Dải Gaza chỉ chấm dứt sau khi nước này "giành chiến thắng hoàn toàn" trước lực lượng Hamas, bất chấp thương vong ngày càng tăng ở dải đất.

Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, thành viên đảng Dân chủ, chỉ trích bài phát biểu của Thủ tướng Israel và nhấn mạnh cần phải có thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Khoảng một nửa nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện không có mặt khi Thủ tướng Israel phát biểu vì phản đối chiến sự hoặc do trùng lịch hoạt động.

Hàng nghìn người Mỹ cũng đã tổ chức biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội trong lúc Thủ tướng Israel phát biểu để phản đối chiến sự Gaza.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN)