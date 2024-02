Bà Haley đề nghị Mật vụ Mỹ bảo vệ

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Haley nộp đơn đề nghị Mật vụ Mỹ bảo vệ do ngày càng bị đe dọa trong quá trình tranh cử.

"Chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề. Nhưng điều đó sẽ không ngăn tôi làm những điều mình cần làm", cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikki Haley nói hôm 5/2, xác nhận đã nộp đơn xin Mật vụ Mỹ bảo vệ.

Chiến dịch tranh cử của bà Haley không nêu cụ thể các mối đe dọa bà nhận được. Họ đang đánh giá việc tăng cường an ninh sẽ ảnh hưởng ra sao tới lịch trình sự kiện và di chuyển của ứng viên tổng thống.

Mật vụ Mỹ bảo vệ những người được Bộ An ninh Nội địa xác nhận là ứng viên tổng thống hoặc phó tổng thống trong vòng 120 ngày trước thềm tổng tuyển cử. Tuy nhiên, một số chiến dịch tranh cử vẫn được bảo vệ sớm hơn nếu tổng thống chấp thuận.

Thông thường ứng viên tổng thống Mỹ không được Mật vụ bảo vệ cho tới khi họ trở thành ứng viên đại diện của một đảng. Trường hợp ngoại lệ là cựu tổng thống Barack Obama, nhận sự bảo vệ khi ông là thượng nghị sĩ trong lúc tranh cử năm 2008.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Nikki Haley tại Lancaster, Nam Carolina, hôm 2/2. Ảnh: Reuters

Trong sự kiện vận động của bà Haley ở Columbia, Nam Carolina, tuần trước, nhân viên an ninh đã chặn một phụ nữ định lao lên sân khấu. Những ngày gần đây, nhiều người cũng biểu tình tại các sự kiện tương tự, phản đối bà Haley ủng hộ Ukraine và Israel.

Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ tuần trước được hỏi về việc thắt chặt an ninh tại các sự kiện ở bang Nam Carolina hơn các sự kiện ở Iowa và New Hampshire trước đó. "Phải làm như vậy vì có các mối đe dọa. Đó là sự thật", bà Haley nói, thêm rằng việc thắt chặt an ninh không ảnh hưởng tới nỗ lực tranh cử.

Bà Haley, 52 tuổi, là người duy nhất cạnh tranh vị trí ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa với ông Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Haley luôn bị ông Trump dẫn trước với khoảng cách lớn.

Ngọc Ánh (Theo WSJ/Reuters/AFP)