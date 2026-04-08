Bà Đào Hồng Lan tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Y tế

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031, theo Nghị quyết về nhân sự Chính phủ thông qua sáng 8/4.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan 55 tuổi, quê Hải Phòng; thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Xuất thân là cán bộ tư vấn tại Trung tâm xúc tiến việc làm thanh niên Hà Nội, bà sau đó công tác tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trải qua các vị trí chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội, Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ.

Bà giữ chức Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội từ cuối năm 2014 trong 4 năm, sau đó làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tháng 9/2020, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trong 2 năm, trước khi được điều động về Trung ương làm Quyền Bộ trưởng Y tế và chính thức giữ chức Bộ trưởng từ tháng 10/2022 đến nay.

Bộ trưởng Y tê Đào Hồng Lan. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số, y dược cổ truyền, dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế và bảo hiểm y tế.

Thời gian qua, Bộ đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử theo dõi suốt vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%.

Đến năm 2030, lộ trình đặt mục tiêu miễn viện phí mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và phát triển thêm các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Bộ Y tế cũng đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua dự án Luật Dân số, trong đó đề xuất hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại địa phương có mức sinh thấp, đồng thời ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội đối với gia đình sinh đủ 2 con.

Thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở để người dân tiếp cận dịch vụ ngay từ tuyến dưới, đồng thời tìm giải pháp ứng phó tình trạng mức sinh thấp kéo dài trên phạm vi cả nước.

Vũ Tuân