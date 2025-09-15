Ba cô gái 'đẩy' 13 người vào băng tội phạm ở Tam giác vàng

Nghệ AnVi Thị Lan cùng hai đồng phạm lừa 13 người sang Tam giác vàng "làm việc nhẹ lương cao" sau đó bán họ cho các đường dây lừa đảo để hưởng tiền hoa hồng.

Ngày 15/9, Lan, 31 tuổi, trú Hà Tĩnh; Lô Thị Vuông, 32 tuổi và Lô Thị Nhâm, 21 tuổi, cùng trú xã Nga My, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra tội Mua bán người, theo điều 150 Bộ luật Hình sự.

Lan, Vuông và Nhâm từng làm việc cho một công ty tại đặc khu Tam giác vàng. Năm 2025, khi trở về Việt Nam, nhóm Lan bị cáo buộc đã cùng tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đưa nhiều người sang Lào làm việc để được hưởng tiền "hoa hồng".

Nghi can Lan, Vuông và Nhâm (từ phải sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Lan, Vuông và Nhâm tiếp cận nhiều nam nữ thanh niên trong độ tuổi lao động, nói các công ty ở Lào đang cần tuyển nhân viên, trả lương 15-18 triệu đồng mỗi tháng, hứa lo mọi chi phí ăn ở, đi lại.

Tin lời, 13 người trú tại các xã miền núi Nghệ An đã vượt biên sang Lào và bị bán cho các tổ chức lừa đảo tại Tam giác vàng. Tại đây, họ phải giả danh cơ quan nhà nước, nhân viên bưu điện... gọi điện về Việt Nam lừa đảo. Ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đe dọa, muốn về nước phải nộp tiền chuộc lớn.

Từ tố cáo của các nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An bắt Lan, Vuông và Nhâm vào đầu tháng 9.

Nhà chức trách chưa công bố số tiền mà nhóm Lan được các tổ chức tội phạm buôn người ở Lào trả sau mỗi phi vụ. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đức Hùng