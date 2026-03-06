Bà Bùi Thị Minh Hoài: Cần chế độ tốt hơn với cán bộ cơ sở

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh sau sắp xếp, các tỉnh thành có quy mô, nguồn lực lớn hơn nên cần có chính sách, chế độ tốt hơn với cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Ngày 6/3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Nêu ý kiến tại hội nghị, Bà Huyền Sâm, cử tri tổ dân phố số 10, phường Hòa Bình cho biết sau sáp nhập, phường có diện tích khoảng 89 km2, trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Cử tri kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm.

Cử tri Phạm Quốc Trung, phường Hòa Bình cũng kỳ vọng đại biểu khóa mới sẽ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" trước Đảng và nhân dân, đồng thời thực hiện đầy đủ những cam kết trong chương trình hành động đã đề ra.

Trả lời, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết bộ máy 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đã tạo dư địa phát triển mới cho đất nước. Quy mô diện tích và dân số lớn hơn, nguồn lực sẽ tập trung mạnh mẽ hơn, giúp đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và vươn mình mạnh mẽ.

Bà khẳng định mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước là đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Cơ sở hạ tầng từ thôn bản đến các xã, phường sẽ tiếp tục được đầu tư để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn sẽ là ưu tiên hàng đầu để các em có cuộc sống ổn định và gắn bó xây dựng quê hương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh Đảng, Nhà nước cũng sẽ quan tâm hơn nữa tới chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, để họ có đủ điều kiện cống hiến và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thay mặt các ứng cử viên Tổ bầu cử số 5, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 sẽ thực sự là những đại biểu tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm có 5 ứng viên gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài; ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam; ông Ngô Minh Trọng, Giám đốc Công ty Tân Trường Sơn; bà Bùi Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Phú Thọ và bà Đoàn Thị Hồng Việt - Giảng viên chính, Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Sơn Hà