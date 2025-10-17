Atmosphere Mini đoạt giải máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng

Công nghệ màng lọc ba lớp giúp máy lọc của Amway vượt 5 đối thủ để chiến thắng ở số bình chọn thứ sáu của Sản phẩm tôi yêu 2025.

Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ sáu có chủ đề máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng, bắt đầu từ ngày 7 đến 16/10. Danh sách đề cử gồm Amway Atmosphere Mini, Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6, Dyson Hushjet HJ10, Midea KJ300GVN, LG PuriCare Aero Booster Pet và Lumias Bulma.

Sau thời gian bình chọn, Atmosphere Mini nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất. Sản phẩm có ba cấp lọc không khí, gồm bộ lọc sơ cấp có tác dụng giữ lại xơ vải và bụi lớn trong không khí. Bộ lọc Hepa loại bỏ hạt bụi mịn kích thước nhỏ 0,0024 micromet. Bộ lọc carbon giúp khử mùi khó chịu, hạn chế hóa chất độc hại như khói thuốc hay mùi thú nuôi. Máy vận hành êm, không gây tiếng ồn lớn, ngay cả khi đặt trong phòng ngủ hay phòng trẻ nhỏ.

Máy lọc không khí Atmosphere Mini. Ảnh: Amway

Kết quả được tính hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của độc giả. Độc giả có email dang1252...@gmail.com đã chọn chính xác mẫu máy giành giải, dự đoán gần đúng số người có cùng đáp án và nhận phần thưởng là quạt tích điện cầm tay Lumias X8E.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm 10 số bình chọn. Các sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình bình chọn công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 diễn ra với 17 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Phần mềm, ứng dụng (4 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung.

Gửi đề cử Tech Awards 2025

Thái Anh