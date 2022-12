Argentina vẫn kém Brazil trên bảng FIFA

Vô địch World Cup 2022, Argentina tăng điểm mạnh nhất trong Top 10 nhưng không đủ để giật vị trí số một của Brazil trên bảng thứ tự của FIFA.

Trong bảng vị trí được công bố hôm 22/12, Brazil dẫn đầu với 1840,77 điểm, chỉ giảm 0,53 điểm so với tháng 10. Ở vòng bảng World Cup 2022, đội bóng xứ Samba đánh bại Serbia rồi Thụy Sĩ để sớm giành vé đi tiếp, trước khi thua Cameroon ở lượt cuối. Tại vòng 1/8, Brazil đè bẹp Hàn Quốc 4-1. Nhưng đến tứ kết gặp Croatia, họ hòa 1-1 trong 120 phút rồi thua 2-4 ở loạt đá luân lưu.

Argentina tăng 64,5 điểm, mức tăng mạnh nhất trong Top 10, đạt 1838,38 điểm. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni nhờ đó nhích từ thứ ba lên chiếm vị trí thứ hai của Bỉ. Kết quả này đến từ thành tích của Argentina ở World Cup vừa qua. Sau khi thua trận ra quân gặp Saudi Arabia, đội tuyển xứ Tango thoát hiểm bằng chiến thắng Mexico và Ba Lan với cùng tỷ số 2-0 để dẫn đầu bảng C. Trên đường tiến chức chức vô địch, họ lần lượt hạ Australia, Hà Lan, Croatia và Pháp.

Argentina đăng quang World Cup hôm 18/12, tại Qatar. Ảnh: Reuters.

Pháp cũng tăng mạnh với 63,61 điểm, đạt 1823,39 để nhảy từ thứ tư lên thứ ba. Trong khi đó, do bị loạị từ vòng bảng World Cup, Bỉ giảm 35,41 điểm, rơi từ thứ hai xuống thứ tư. Kết quả này cũng kết thúc chuỗi bốn năm liên tiếp Bỉ kết thúc năm với vị trí dẫn đầu.

Anh tăng 45,72 điểm so với tháng 10, nhưng vẫn đứng thứ năm. Tương tự, Bồ Đào Nha vẫn đứng thứ chín dù tăng 25,98 điểm. Trong khi đó, Hà Lan tăng 46,41 điểm, nhảy từ thứ tám lên thứ sáu.

Croatia là đội duy nhất từ bên ngoài nhảy vào Top 10. Họ tăng 81,98 điểm nhờ HC đồng World Cup, leo từ thứ 12 lên thứ bảy. Trong khi đó, Đan Mạch từ thứ 10 xuống 18, Italy từ thứ sáu xuống thứ tám, còn Tây Ban Nha từ thứ bảy xuống thứ 10. Đan Mạch cũng là đội giảm điểm mạnh nhất, với mức 58,46 điểm.

Trong 32 đội dự World Cup, Morocco tăng mạnh nhất với 108,85 điểm. Theo đó, đội bóng vào bán kết World Cup nhảy từ thứ 22 lên 11.

Việt Nam tăng 1,98 điểm so với tháng 10, nhưng vẫn đứng thứ 96. Số điểm của Việt Nam đạt 1228,63, hơn gần bảy điểm so với đội đứng ngay sau Belarus và kém hơn ba điểm so với đội đứng thứ 95, Armenia. Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á, trong khi Thái Lan xếp thứ 111, Philippines 134, Malaysia 145, Indonesia 151, Myanmar 159, Singapore 160, Campuchia 177, Lào 187, Brunei 190 và Timor Leste 197.

Thanh Quý (theo FIFA)