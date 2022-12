Argentina - Pháp: Điệu nhảy cuối của Messi

Lionel Messi được kỳ vọng sẽ đưa cup vàng thế giới trở lại Nam Mỹ, nhưng anh phải đánh bại ĐKVĐ Pháp trong lần cuối ra sân ở World Cup.

* Argentina - Pháp: 22h hôm nay, trên VnExpress.

Ở một đất nước với 80% dân số theo Thiên chúa giáo như Argentina, Giáng sinh là dịp lễ đặc biệt. Mỗi tháng 12, ca khúc "All I Want For Christmas Is You" của Mariah Carey lại dẫn đầu bảng xếp hạng trên các nền tảng nghe nhạc. Tuy nhiên, hành trình của Argentina tại World Cup 2022 đã thay đổi thông lệ đó.

Ca khúc "Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar" (Các chàng trai, bây giờ, chúng ta lại phấn khích lần nữa) của La Mosca - bài hát chính thức của tuyển Argentina tại World Cup 2022 - đã đánh bại bản hit mọi thời đại của nữ danh ca người Mỹ. Với người Argentina, món quà tuyệt vời nhất trong dịp Giáng sinh 2022 không gì khác ngoài chiếc cup vàng thế giới.

Ca khúc Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Ca khúc Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar của La Mosca

Không chỉ phổ biến tại Argentina, theo dữ liệu của Google Trends, bài hát này đã vào top tìm kiếm nhiều nhất tại các quốc gia Nam Mỹ như Bolivia, Peru, Uruguay, Colombia hay Ecuador. Trên nền điệu tango đặc trưng của vùng Mỹ Latin, lời ca khúc mang theo nỗi đau và ao ước được thấy Argentina trên đỉnh thế giới lần nữa. "Những trận chung kết chúng ta đã thua. Đã bao năm chúng ta khóc" hay "Trên bầu trời, Diego (Maradona) và La Tota (mẹ của Maradona) đang dõi theo Lionel".

Messi và World Cup là liều thuốc giảm đau kịp thời cho người Argentina trong bối cảnh nền kinh tế nước này lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Lạm phát đang ở mức kỷ lục trong 30 năm qua và tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục. Khi Messi và đồng đội ra sân, người dân đổ ra đường nhưng không phải để biểu tình mà để mừng chiến thắng. Theo các chuyên gia, việc Argentina mang cup vàng về nhà, nếu thành hiện thực, sẽ không chỉ là cú hích tinh thần mà còn có thể kéo kinh tế nước này đi lên.

Sau khi Argentina đánh bại Croatia, Messi thông báo trận chung kết World Cup 2022 sẽ là lần cuối cùng anh thi đấu ở giải đấu này. Tiền đạo 34 tuổi từng khiến người hâm mộ xót xa với hình ảnh ngoảnh mặt, quay lưng lại chiếc cup vàng thế giới sau khi thua Đức ở trận chung kết tại Brazil 2014. Giờ đây, trong lần thứ hai vào chung kết, Messi có cơ hội đặt dấu chấm tròn trịa cho sự nghiệp của anh.

Messi ngước nhìn Cup vàng World Cup sau khi thua Đức ở chung kết năm 2014. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, để viễn cảnh đẹp đẽ này xảy đến, Argentina sẽ phải vượt qua một ngọn núi thực sự. Trong bối cảnh các nền bóng đá mạnh của châu Âu xuống dốc, ĐKVĐ Pháp thể hiện họ vẫn là thế lực, dù mất nhiều trụ cột do chấn thương như Karim Benzema, Paul Pogba, N'golo Kante hay Lucas Hernandez. Hệ thống vững chắc được Didier Deschamps xây dựng 10 năm qua, cùng những ngôi sao trong đội hình, khiến Pháp được đánh giá cao hơn ở trận chung kết tới.

Nếu "Les Bleus" thắng, họ sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ sau Brazil lên ngôi ở Nhật Bản - Hàn Quốc 2022, tròn 20 năm bóng đá Nam Mỹ không thể chạm tới đỉnh cao danh vọng. Đầu năm nay, ngôi sao số một tuyển Pháp Kylian Mbappe công khai tuyên bố rằng bóng đá Nam Mỹ "không có cửa" nếu so với châu Âu thời điểm hiện tại.

Phát biểu này dường như chạm tự ái của các cầu thủ Argentina. Trước chung kết, thủ thành Emiliano Martinez khẳng định Mbappe chẳng hiểu gì về bóng đá Nam Mỹ vì chưa từng thi đấu ở đó. Messi cũng cho rằng bóng đá Nam Mỹ đang bị đánh giá thấp so với thực lực.

Messi thất bại trong cuộc đấu với Mbappe bốn năm trước. Ảnh: AFP

Pháp chưa từng thua trong 10 lần gần nhất chạm trán các đội Nam Mỹ tại World Cup. Thất bại gần nhất của họ là từ 1978, thua chính Argentina 1-2 ở vòng bảng. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cặp này nghiêng về phía Argentina. Trong 12 lần chạm trán trên mọi đấu trường, Pháp chỉ thắng ba lần, thua sáu. Trong số này có ba lần gặp ở World Cup, Argentina thắng hai. Tuy nhiên, lần đối đầu duy nhất ở vòng knock-out và cũng là lần gặp gần nhất ở vòng 1/8 World Cup 2018, Pháp thắng 4-3 khi Mbappe ghi cú đúp.

Argentina sẽ chào đón sự trở lại của hai hậu vệ cánh Marcos Acuna và Gonzalo Montiel sau khi vắng bán kết vì án treo giò. Vì thế, sự vắng mặt duy nhất bên phía đội bóng Nam Mỹ là tiền vệ Alejandro Gomez. Tuyển Pháp vật lộn với sự lây lan của dịch cúm. Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Raphael Varane và Ibrahima Konate là những nạn nhân. Năm cầu thủ này đã tập trở lại trước chung kết nhưng chưa chắc có thể lực tốt nhất.

Quang Huy