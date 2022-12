Argentina được dự đoán thua Pháp ở chung kết World Cup 2022

Theo trang tư vấn cá cược BonusCodeBets, Pháp sẽ bảo vệ thành công ngôi vương khi hạ Argentina tại chung kết World Cup 2022.

Siêu máy tính của BonusCodeBets đã sử dụng loạt tỷ lệ cược trên thị trườngvới đầy đủ thông tin để đưa ra dự đoán về kết cục của World Cup 2022. Kết quả thu được là Pháp sẽ đánh bại Morocco, còn Argentina vượt qua Croatia để đại chiến tranh Cup vàng trên sân Lusail ngày 18/12.

Tại đây, Lionel Messi và đồng đội được dự đoán tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu World Cup. Hơn tám năm trước, anh cùng Argentina vào chung kết, nhưng thua Đức 0-1 bởi pha làm bàn của Mario Gotze ở hiệp phụ. Nếu kết quả này thành hiện thực, Pháp sẽ trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ chức vô địch World Cup, sau Italy (năm 1934 và 1938) và Brazil (1858 và 1962). Didier Deschamps cũng trở thành tái lập kỷ lục vô địch World Cup hai lần liên tiếp của cố HLV Vittorio Pozzo (Italy).

Messi ôm mặt thất vọng sau khi cùng Argentina thua Pháp ở tứ kết World Cup 2018 trên đất Nga. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của BonusCodeBets cho biết Morocco và Croatia sẽ bị loại trước các đội ở đẳng cấp khác ở bán kết, nhưng vẫn trải qua hành trình đáng kinh ngạc. "Chúng ta sẽ được chứng kiến trận chung kết kinh điển giữa Argentina và Pháp", vị này nói thêm. "Lionel Messi so tài với Kylian Mbappe, già so tài với trẻ, người giành bảy Quả Bóng Vàng so tài với người chiến thắng trong tương lai, điều gì có thể xảy ra?".

Tính từ vòng tứ kết World Cup 2022, xác suất dự báo đúng của BonusCodeBets đang là 50%. Theo đó, hãng này này đoán đúng ở cặp Pháp - Anh và Argentina - Hà Lan, nhưng sai ở hai cặp Croatia - Brazil và Bồ Đào Nha - Morocco.

Trong khi đó, hãng FiveThirtyEight đánh giá Argentina là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch trong các đội vào bán kết. Siêu máy tính của họ đã thống kê về phong độ và thành tích ở các kỳ World Cup để đưa ra chỉ số sức mạnh (SPI) và cơ hội vô địch của bốn đội còn tranh tài ở Qatar.

Theo đó, Argentina được đánh cao nhất với chỉ số sức mạnh 87,5 điểm. Thầy trò HLV Lionel Scaloni có 64% cơ hội đánh bại Croatia ở bán kết, và 37% cơ hội thắng tiếp ở chung kết. Xếp sau là Pháp với chỉ số sức mạnh 87,7 điểm cùng 66% khả năng vào chung kết. Tuy nhiên, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Kylian Mbappe và đồng đội được đánh giá ở mức 35%. Croatia có điểm số sức mạnh 79,4, khả năng vào chung kết ở mức 36% cùng cơ hội lần đầu vô địch World Cup là 16%. Morocco bị đánh giá thấp nhất với chỉ số sức mạnh 75,1 cùng khả năng thắng Pháp ở bán kết là 34%. Cơ hội để thầy trò HLV Walid Regragui thành đội tuyển ngoài châu Âu và Nam Mỹ đầu tiên vô địch World Cup là 13%.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) thì nhận định Messi có thể giành cú ăn ba lịch sử tại World Cup 2022, gồm Cup vàng cùng hai danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải. Qua năm trận, thủ quân của Argentina đã ghi bốn bàn, hai kiến tạo và ba lần được bầu là Cầu thủ hay nhất trận, khi gặp Mexico, Ba Lan ở vòng bảng và Hà Lan ở vòng 1/8. Năm 2014, anh giành Quả Bóng Vàng World Cup dù thua Đức trong trận chung kết.

Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA, do cựu HLV Arsene Wenger đứng đầu, sẽ lập danh sách những cầu thủ chơi tốt tại World Cup, kết hợp với phiếu bầu từ giới truyền thông, để chọn ra cái tên hay nhất. Trong đó, màn trình diễn ở các trận còn lại sẽ mang tính quyết định.

Messi, Giroud và Mbappe đang là ba ứng viên nặng ký nhất cho ngôi Vua phá lưới World Cup 2022. Ảnh: Guardian

Messi đã cân bằng kỷ lục của một cầu thủ Argentina tại giải là Gabriel Batistuta (10 bàn). Thành tích của Messi chỉ còn kém bảy cầu thủ tại giải là Miroslav Klose, Ronaldo, Gerd Muller, Just Fontaine, Pele, Sandor. Kocsis và Jurgen Klinsmann. Nếu ra sân ở trận bán kết gặp Croati, anh sẽ cân bằng kỷ lục về số trận thi đấu tại các kỳ World Cup do huyền thoại Đức Lothar Matthaus nắm giữ với 25 trận.

Messi đang trải qua năm thi đấu thăng hoa nhất trong màu áo đội tuyển, với 15 bàn trong năm 2022, vượt xa thành tích 12 bàn năm 2012. Anh cũng đã 10 lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận trong lịch sử tham dự World Cup, trong khi Cristiano Ronaldo được bảy lần.

Hồng Duy