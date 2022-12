Argentina bác việc in Messi lên tờ tiền

ArgentinaNgân hàng trung ương Argentina phủ nhận tin đồn in khuôn mặt Messi lên tờ tiền nước này trong tương lai gần.

Ảnh chế về tờ tiền xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: TyCSport.

"Không có sự thật nào trong việc này", Fernando Alonso, quản lý cấp cao về truyền thông và quan hệ cộng đồng của Ngân hàng trung ương Argentina, nhấn mạnh hôm 24/12. "Chủ đề này không có trong chương trình làm việc của chúng tôi".

Tin đồn khuôn mặt Messi được in lên tờ 1.000 peso, tờ tiền có mệnh giá cao nhất tại Argentina, xuất hiện sau khi anh cùng đồng đội giành World Cup 2022. Trên các mạng xã hội thậm chí xuất hiện ảnh chế tờ tiền với một mặt in khuôn mặt Messi và mặt còn lại in hình đội tuyển Argentina đang nâng Cup Copa America giành được năm 2021.

Messi từ lâu được thế giới công nhận như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng phải đến khi vô địch World Cup, anh mới được người hâm mộ quê nhà Argentina thực sự tôn vinh. Hình ảnh của anh, cũng như chiếc áo đấu số 10, xuất hiện trên hàng nghìn bức tranh tường trải khắp Argentina.

Tại Qatar 2022, Messi ghi bảy bàn và ba kiến tạo, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội tuyển quê nhà đăng quang thế giới lần đầu sau 36 năm. Tiền đạo 35 tuổi nhờ đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải, và đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới với một bàn ít hơn Kylian Mbappe.

World Cup 2022 là danh hiệu quốc tế thứ ba trong hơn một năm của Messi và đội tuyển. Trước đó, họ giành Copa America 2021 và Siêu Cup Liên lục địa 2022. Messi nhờ đó hoàn tất bộ sưu tập hoàn hảo vốn đã đầy chật các danh hiệu lớn, như 10 La Liga, một Ligue 1, bốn Champions League, một HC vàng Olympic...

Hiện, anh cũng sở hữu kỷ lục 98 bàn ghi cho đội tuyển và 26 trận World Cup.

Thanh Quý (theo Boom)