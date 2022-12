Ảo giác vinh quang của tuyển Bỉ

Bị loại từ vòng bảng World Cup 2022 là cái kết buồn cho thế hệ cầu thủ tài năng từng được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Bỉ vươn lên đỉnh cao thế giới.

Roberto Martinez nhậm chức tháng 8/2016. Và rất nhanh chóng ông nhận ra một vấn đề lớn trong phòng thay đồ của Bỉ: ngôn ngữ.

Từ rất lâu, nội bộ Bỉ bị phân chia thành hai nhóm, gồm các cầu thủ nói tiếng Flemish (tiếng Hà Lan của Bỉ) từ miền Bắc như Toby Alderweireld, Jan Vertonghen và Kevin De Bruyne, với nhóm nói tiếng Pháp như Axel Witsel và Eden Hazard. Những cầu thủ nói được nhiều thứ tiếng như Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Romelu Lukaku đành sử dụng cả hai thứ tiếng trên và đôi khi nói tiếng Anh trước tập thể.

Trước thực trạng này, Martinez quyết định chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chung cho các cầu thủ khi lên tuyển.

Đây là phương án trước tiên mang lại lợi ích cho HLV, bởi nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ thông thạo tiếng Anh. Nó cũng góp phần tạo ra một cảm giác bình đẳng cho một đội tuyển suốt nhiều thập niên thường được nghĩ tới như một tập thể bị chia rẽ. Và thực tế, trong một thời gian dài dưới trướng Martinez, các cầu thủ Bỉ đã trải qua cảm giác đoàn kết, tạo đà cho việc vào bán kết rồi giành HC đồng World Cup 2018 - thành tích họ mới một lần làm được trước kia.

Nhưng dần theo thời gian, các cầu thủ trở lại nói tiếng mẹ đẻ và ngay từ vòng loại World Cup 2022, tiếng Anh dần ít được cất lên hơn trong phòng thay đồ.

Đến World Cup 2022, "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ trải qua những ngày giông tố. Họ may mắn đánh bại Canada 1-0 trong trận ra quân, trước khi thua Morocco 0-2 rồi hoà Croatia 0-0. Mạch trận đó khiến Bỉ phải xách vali rời Qatar từ chiều 2/12. Một số cầu thủ thậm chí đã bay thẳng về Anh.

Martinez vốn đã quyết định từ trước giải sẽ chia tay đội tuyển, và việc bị loại trở thành cái kết tăm tối mà chắc chắn ông không hề mong muốn cho giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Một vài cầu thủ đã tỏ ra buồn bã, khi Martinez tuyên bố trong phòng thay đồ sau trận Croatia rằng đây là trận cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển. Một số khác có lẽ ngầm ước Martinez nên bị thay thế từ lâu, và ông nên chịu trách nhiệm cho sự thất bại trong việc tái xây dựng đội hình khi nhiều nhân tố trong thế hệ vàng dần mất tầm ảnh hưởng.

Nhiều CĐV cũng sẽ đặt dấu hỏi cho tương lai Alderweireld, Vertonghen, Witsel và Eden Hazard, xem liệu họ còn tiếp tục xứng đáng khoác lên người màu áo tuyển quốc gia.

Lukaku hỏng ăn khi phía trước chỉ còn Dejan Lovren trong trận Bỉ hòa Croatia 0-0 ngày 1/12. Ảnh: Reuters

Nhưng những gì ở trên chỉ là một phần trong chuỗi những sự cố dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của Bỉ. Ngay từ phần chọn đại bản doanh, Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) đã có quyết định ngược đời. Trong khi phần lớn trong 32 cái tên tại giải chọn đóng quân trong bán kính quanh Doha 25 km, tuyển Bỉ lại ở tận bờ biển Salwa cách trung tâm 150 km.



Nơi đây có đủ mọi tiện nghi, bao gồm một khách sạn hạng sang ngay bờ biển, nhưng nhiều cầu thủ trụ cột không hài lòng vì bị chia rẽ với gia đình – những người đã lặn lội đường xa tới cổ vũ. Trước giải đấu, một "ngày gia đình" đã được ấn định vào 28/11 – tức sau khi Bỉ gặp Morocco. Các thành viên gia đình cầu thủ sẽ được phép từ Doha tới Salwa để dự tiệc nướng cùng đội tuyển. Đây là truyền thống từng được các cầu thủ rất hoan nghênh tại kỳ World Cup trước ở Nga.

Song khi tới khách sạn, các thành viên gia đình lập tức cảm thấy bầu không khí nặng nề.

Sự không thoải mái đó thật ra đã tồn tại từ khi cả đội mới đặt chân lên Qatar. Nhiều cầu thủ tin rằng với sức chứa của khách sạn tại Salwa, gia đình của họ nên được ở cùng trong một khu của khách sạn, dù vẫn sẽ có những luật lệ về việc hạn chế gặp mặt. Nhưng Martinez muốn sự tách biệt hoàn toàn, và ngay cả tương tác giữa các cầu thủ với nhân viên RBFA cũng không được khuyến khích. Martinez từng có cách tiếp cận rộng mở hơn so với người tiền nhiệm Marc Wilmots, nhưng theo thời gian, ông cũng trở nên khắt khe hơn.

Tâm lý khó chịu này gợi nhớ tới Anh và chiến dịch World Cup 2010, dù khi đó "Tam Sư" cũng sở hữu lứa cầu thủ được mệnh danh thế hệ vàng.

Martinez không còn được lòng số đông cầu thủ tuyển Bỉ như tại Nga cách đây 4 năm. Ảnh: Reuters

Vậy sáu năm dưới trướng Martinez có thực sự là thảm hoạ? Ban đầu thì không.

Sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận giao hữu ra mắt Martinez tháng 9/2016, Bỉ đã thắng 46, hoà chín và chỉ thua ba trong 58 trận kế tiếp. Từ tháng 9/2018 tới 3/2022, Bỉ là đội bóng số một thế giới trên bảng thứ bậc FIFA. Tại World Cup 2018, họ là đội bóng đáng xem bậc nhất khi toàn thắng ba trận vòng bảng, thắng ngược Nhật Bản 3-2 tại vòng 1/8, hạ gục ứng viên vô địch Brazil tại tứ kết và chỉ chịu thua các nhà vô địch Pháp tại bán kết. Tại Euro 2021, Bỉ cũng toàn thắng cho tới trước thất bại tại tứ kết trước Italy – đội sau đó cũng đăng quang.

Nhưng đó là khởi đầu cho một chuỗi trận sa sút. Từ một đội bóng chỉ thua ba trong 58 trận gần nhất, Bỉ thua đến bảy trong 19 trận cuối Martinez nắm quyền. Trong thời gian đó, họ thất bại toàn diện từ Euro, Nations League cho tới World Cup.

Bỉ đánh mất khả năng áp đảo đối thủ từng giúp họ vượt qua Anh ba lần trong vài năm trở lại đây. Từ một đội bóng mạnh về kiểm soát bóng và gây sức ép tầm cao, Bỉ chuyển sang hướng phòng ngự phản công như một cách Martinez bù đắp cho những điểm yếu của học trò, dù ông hiểu đó không phải sở trường của Bỉ.

Một lý do khác khiến Bỉ không còn có thể chơi pressing tầm cao là sự xuống sức của các trụ cột. Trong bộ ba De Bruyne – Hazard – Lukaku, chỉ người đầu tiên có đủ sức gây sức ép từ phần sân đối phương. Khi hai trong ba nhân sự chủ chốt của hàng công không thể gây sức ép, đối thủ sẽ dễ dàng đưa bóng lên trên.

Martinez chỉ đạo Hazard trong trận thua Morocco 0-2 ở World Cup 2022. HLV tuyển Bỉ tin dùng tiền vệ số 10, anh nhưng chỉ còn là cái bóng mờ của bản thân so với bốn năm trước. Ảnh: AP

Việc Martinez quá tin dùng Hazard cũng gây tác dụng ngược. Đội trưởng Bỉ mờ nhạt trong hai trận đầu, rồi ngồi dự bị trong trận quyết tử với Croatia "vì Martinez muốn bảo vệ học trò trước rủi ro chấn thương". Hazard chỉ còn là chiếc bóng của bản thân trong quá khứ. Anh không ghi bàn hay kiến tạo lần nào tại Qatar dù từng ghi ba bàn và có hai pha dọn cỗ cách đây bốn năm trên đất Nga. Trong 124 phút ra sân tại Qatar, Hazard chỉ năm lần rê bóng thành công, có năm đường chuyền tạo ra cơ hội (3,6 đường mỗi 90 phút). Các thông số này năm 2018 là 517 phút ra sân, 40 pha rê bóng và 35 lần tạo cơ hội (6,1 lần mỗi 90). Chỉ riêng trận gặp Pháp tại bán kết năm 2018, Hazard có tới 11 pha rê bóng thành công, hơn toàn bộ những gì Hazard làm được tại World Cup 2022.

Sự xuống dốc không phanh của Hazard tại Real từ năm 2019 thì ai cũng thấy, nhưng việc Martinez vẫn tin dùng anh là điều khó hiểu. Trong 21 trận gần nhất khi lên tuyển, Hazard chỉ có một bàn! Nhưng cho tới trước trận gặp Croatia, vị trí đá chính lẫn chiếc băng đội trưởng tuyển Bỉ của anh vẫn vững như bàn thạch.

Trước đây, Hazard có tần suất chạy đuổi bóng ít hơn các đồng đội nhưng vẫn được dung thứ nhờ tố chất thiên tài, khả năng định đoạt trận đấu. Nhưng giờ đây, anh không còn cả hai. Thứ duy nhất còn lại ở Hazard là danh tiếng, trong khi những người đồng đội trẻ trung hơn như Leandro Trossard hay Jeremy Doku xứng đáng được ra sân hơn trước Morocco xét về phong độ thuần tuý.

Về phần Lukaku, anh bị xem như vật tế thần khi vào sân trước Croatia và đá bay cơ hội đi tiếp của Bỉ. Tiền đạo này có thể được cảm thông hơn do đã mất hai tháng đầu mùa giải nghỉ dưỡng thương và suýt lỡ World Cup do tái phát chấn thương đầu tháng 11. Anh chỉ được đưa vào sân trước Morocco do thiếu phương án và không đủ thể lực lẫn phong độ để đá từ đầu trước Croatia. Nhưng bốn cơ hội bị bỏ lỡ mười mươi của Lukaku là minh chứng rõ rệt nhất cho phong độ và sự thiếu tự tin của cầu thủ này.

Ngoài Lukaku, phần còn lại hàng công của Bỉ cũng không khá khẩm hơn. Michy Batshuayi đá chính hai trận đầu và ghi bàn trước Canada, nhưng liên kết rời rạc với De Bruyne và Hazard. Tiền đạo dự bị Lois Openda đã ghi hai bàn trong năm lần khoác áo đội tuyển, nhưng không được Martinez trọng dụng với chỉ 13 phút ra sân tại Qatar.

Và không thể không nhắc tới De Bruyne - ngôi sao được kỳ vọng nhất của tuyển Bỉ nhưng có một giải đấu dưới sức. Mọi chuyện còn tệ hơn khi trước trận gặp Morocco, tờ The Guardian đăng tải cuộc phỏng vấn với De Bruyne được thực hiện trước khi anh rời Anh về hội quân cùng tuyển Bỉ. Trong cuộc phỏng vấn này, De Bruyne thẳng thừng cho rằng Bỉ "không có cơ hội vô địch" và cho rằng thời cơ đã bị bỏ lỡ bốn năm trước.