Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạ tầng và nhà cửa thiệt hại nặng nề sau trận động đất ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty ảnh vệ tinh Maxar Technologies công bố hình ảnh đông nam Thổ Nhĩ Kỳ sau ngày 7/2, so sánh nó với những hình ảnh chụp năm 2022 và 2019 để thấy thiệt hại ở các thành phố Islahiye, Nurdagi và Duzici.

Ảnh vệ tinh trước và sau động đất Thổ Nhĩ Kỳ Đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trước và sau động đất ngày 6/2. Video: Maxar

Maxar cho hay mây mù và thời tiết xấu ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh những khu vực này nhưng vẫn có thể thấy nhà cửa và cơ sở hạ tầng nơi đây thiệt hại nặng nề.

Trận động đất 7,8 độ xảy ra gần thành phố Kahramanmaras ở tỉnh cùng tên tại Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 6/2. Thảm họa cũng gây ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Syria. Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 7.800 người.

Mô hình ước tính tổn thất do động đất CATDAT của tổ chức đánh giá rủi ro Risklayer dự báo số người thiệt mạng do trận động đất này có thể lên đến 25.900 người, trong khi thiệt hại kinh tế có thể hơn 10 tỷ USD. WHO ước tính số nạn nhân tử vong có thể lên đến 20.000 người.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất trên thế giới. Năm 1999, một trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở thành phố Izmit, đông nam Istanbul, làm hơn 17.000 người thiệt mạng. Năm 2011, một trận động đất xảy ra ở thành phố miền đông Van làm hơn 500 người chết.

Hồng Hạnh (Theo Yahoo News)