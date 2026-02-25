Anh áp đặt gần 300 lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Anh thông báo áp đặt các biện pháp phong tỏa tài sản và lệnh trừng phạt liên quan Nga, trong ngày đánh dấu tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine.

Anh hôm 24/2 tuyên bố áp đặt gần 300 biện pháp cấm vận liên quan Nga, cho biết đây là gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Moskva kể từ những tháng đầu tiên trong xung đột ở Ukraine. Động thái này nâng tổng số công ty và cá nhân bị Anh nhắm tới liên quan chiến sự tại Ukraine lên hơn 3.000.

Trong số các biện pháp mới có lệnh phong tỏa tài sản đối với Transneft, doanh nghiệp vận hành đường ống dẫn dầu do nhà nước Nga kiểm soát. Anh cho biết lĩnh vực dầu mỏ có "tầm quan trọng chiến lược đối với chính phủ Nga", thêm rằng Transneft vận chuyển hơn 80% lượng dầu mỏ xuất khẩu của Moskva. Doanh nghiệp này đã bị phương Tây cấm vận kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

London cũng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với 175 công ty thuộc mạng lưới dầu mỏ "2Rivers", được Anh cho là một trong những bên vận hành "đội tàu bóng tối" lớn nhất và nhà giao dịch lớn đối với mặt hàng dầu thô Nga. "Đội tàu bóng tối" là thuật ngữ mà phương Tây dùng để chỉ các tàu được cho là do Moskva sử dụng nhằm lách lệnh cấm vận.

Xe bồn tại cơ sở sản xuất thuộc sở hữu của Transneft ở tỉnh Moskva hồi năm 2022. Ảnh: Reuters

Anh cho biết các biện pháp trên gửi đi thông điệp rằng "dầu mỏ Nga đã bị loại khỏi thị trường". Theo báo cáo do một viện nghiên cứu Phần Lan công bố hôm 24/2, Nga đang xuất khẩu nhiều dầu mỏ hơn so với trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát, phần lớn là tới Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh cũng nhắm tới các công ty cung cấp thiết bị quân sự, chương trình năng lượng hạt nhân dân sự và ngành công nghiệp khí hóa lỏng của Nga. Nước này còn áp đặt trừng phạt lên hai kênh truyền hình Imedi TV và POSTV tại Gruzia với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch có lợi cho Nga.

Theo Anh, Imedi TV và POSTV thường xuyên gọi Ukraine là "con rối" của phương Tây và cho rằng ông Volodymyr Zelensky không phải Tổng thống hợp pháp.

Cả hai kênh đều phản ứng một cách thách thức trước động thái từ London. Trên mạng xã hội Facebook, Imedi TV gọi các biện pháp trừng phạt của Anh là "hoàn toàn vô giá trị", còn POSTV phản hồi bằng hai biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Nga chưa bình luận về thông tin.

Gói trừng phạt mới được Anh công bố trùng thời điểm tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine. Lãnh đạo các nước đồng minh của Ukraine, trong đó có Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, đã tới Ukraine ngày 24/2 để tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày nổ ra chiến sự.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng có mặt và tái khẳng định rằng châu Âu luôn "kiên định sát cánh cùng Ukraine về tài chính, quân sự và trong suốt mùa đông khắc nghiệt này".

Phạm Giang (Theo AFP)