Ấn phẩm văn chương, hội họa chào Xuân 2022

Sách "Tết Nhâm dần 2022" là tuyển tập các tác phẩm thơ, văn, nhạc họa chủ đề mùa xuân của 60 tác giả.

Sách gồm sáu phần: Ký ức mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa, và Vĩ thanh. Ở phần Ký ức mùa xuân, các tác giả đưa bạn đọc về với không khí mùa xuân từ Bắc vào Nam trong Rừng mơ trên triền núi đá vôi của Anh Chi, Cành đào, câu đối và pháo của Trung Sỹ, Dư âm xóm Cây Gõ của Phạm Công Luận. Sách có nội dung về những người làm tranh lụa trong trang viết của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, có pháo hoa nở giữa trời của Hoàng Việt Hằng, hay những ngày tết thiếu thốn mà ấm tình người dưới ngòi bút Đỗ Tiến Thụy, Uông Triều...

Bìa sách "Tết Nhâm dần 2022". Ảnh: DongA Book

Phần Nhạc là những bài hát về mùa xuân nổi tiếng như Khát vọng mùa xuân của nhạc sĩ Huy Du, Mùa xuân bên cửa sổ của Xuân Hồng, Tửu ca của Phó Đức Phương, với lời bình của Nguyễn Thị Minh Châu. Phần Họa giới thiệu họa sĩ tuổi Dần - Tạ Huy Long và những tác phẩm nghệ thuật mọi nơi trên thế giới. Sách kết thúc với phần Vĩ thanh, gồm hai bài viết về các ấn phẩm xưa.

60 tác giả, họa sĩ góp mặt trong ấn phẩm. Bạn đọc yêu văn chương gặp lại những cái tên quen thuộc như Phạm Công Luận, Nguyễn Thị Thu Huệ, Ma Văn Kháng, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh... Phần Thơ có sự góp mặt của Hữu Việt, Trần Hùng, Bùi Kim Anh, cũng có thơ Phạm Anh Xuân, Dương Huy... Các họa sĩ Thành Chương, Lương Xuân Đoàn, Lê trí Dũng, Đỗ Hoàng Tường... xuất hiện trong phần hội họa.

Năm 2021 nhiều biến động với dịch bệnh cũng được ghi lại trong sáng tác của các tác giả, họa sĩ. Hình ảnh hàng rào cách ly, các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ, màu áo đồng phục người lao động giữa đường phố Sài Gòn... lần đầu xuất hiện trong ấn phẩm về ngày Tết. Người đọc không chỉ nhìn về quá khứ, nhớ đến cái Tết thân thương cùng đào mai, bánh chưng, tiếng pháo, phong bao lì xì, mà còn cảm nhận được hơi thở cuộc sống hôm nay, nhìn lại một năm đã qua với bao cảm xúc thăng trầm.

Sách Tết Nhâm Dần 2022 được thiết kế bìa cứng có áo ôm. Ấn phẩm kết hợp với cuốn Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng và một bộ lịch để bàn như gói quà sách ngày tết. Ngoài phát hành trong nước, tác phẩm còn có mặt ở 10 quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ và Australia nhằm phục vụ nhu cầu độc giả người Việt xa xứ.

Series Sách Tết do công ty Đông A phát hành từ năm 2019. Ấn phẩm mang tính chất của một hợp tuyển văn, thơ, nhạc, họa chủ đề mùa Xuân và ngày Tết, trong đó sự giao thoa truyền thông - hiện đại luôn được ưu tiên. Việc tuyển chọn nội dung do nhà văn Hồ Anh Thái thực hiện, phần mỹ thuật do những họa sĩ đương đại nổi tiếng lẫn họa sĩ trẻ minh họa cho các ấn bản.

Tam Kỳ