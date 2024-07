An ninh Đức bị tố hành hung CĐV tại Euro

Video cho thấy nhóm nhân viên an ninh sân vận động Frankfurt Arena khống chế, đấm hai CĐV trận Bồ Đào Nha - Slovenia, buộc cảnh sát mở cuộc điều tra.

"Chúng tôi đã ghi nhận thông tin về sự việc và đang điều tra", sở cảnh sát thành phố Frankfurt của Đức ngày 3/7 thông báo trên mạng xã hội X, đề cập đến video do báo Record của Bồ Đào Nha đăng tải về vụ lực lượng an ninh sân vận động Frankfurt Arena bị cáo buộc hành hung cổ động viên.

Trong video lan truyền một ngày trước đó, hai nam CĐV bị một nhóm người mặc đồng phục nhân viên an ninh sân vận động khống chế tại đường hầm dẫn ra sân cỏ. Báo Record cho biết hai người này là CĐV đến xem trận đấu vòng loại trực tiếp giữa Bồ Đào Nha và Slovenkia trên sân Frankfurt Arena vào ngày 1/7.

Một người bị hai nhân viên an ninh đè chặt trong tư thế úp mặt xuống đất. Người còn lại bị 4 nhân viên an ninh ép vào tường, trong đó một nhân viên liên tục đấm vào đầu CĐV này, trong khi những thành viên còn lại trong đội quản lý sân không phản ứng gì. Đoạn sau của video cho thấy một số nhân viên an ninh khác chạy đến, đá vào người một CĐV.

An ninh trận Bồ Đào Nha - Slovenia bị tố vây đánh cổ động viên Nhóm nhân viên an ninh trận Bồ Đào Nha - Slovenia bị cáo buộc hành hung hai CĐV ngày 1/7. Video: X/Record_Portugal

Liên đoàn các hiệp hội bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 3/7 xác nhận sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Slovenia. Cơ quan này tuyên bố "lên án mọi hành động bạo lực", nhưng từ chối bình luận thêm vì sự việc đang được cảnh sát Đức điều tra.

"Bất kỳ ai được xác định có trách nhiệm trong sự việc này đều không thể tiếp tục có mặt trong mọi sân vận động và cần trả giá cho hành động của mình", tổ chức Cổ động viên Bóng đá châu Âu (FSE), đại diện các CĐV tại châu lục và là đối tác của UEFA, nhấn mạnh trong thông cáo cùng ngày.

Cảnh sát Bồ Đào Nha chưa thể xác nhận liệu hai cổ động viên bị hành hung ở sân vận động Frankfurt có phải công dân nước mình hay không và lý do họ bị an ninh khống chế. Cơ quan này cho biết giới chức Bồ Đào Nha đã liên lạc với phía Đức và UEFA để hợp tác điều tra.

Các sân vận động Đức đã chứng kiến một số sự cố an ninh kể từ khi Euro 2024 khởi tranh. Sau trận thua của Bồ Đào Nha trước Gruzia ngày 26/6 ở vòng bảng, một cổ động viên đã trèo khỏi khán đài sân vận động Veltins Arena và nhảy xuống cửa đường hầm, suýt va vào Cristiano Ronaldo.

Hôm 29/6, trong trận đấu giữa Đức và Đan Mạch ở vòng 1/8, lực lượng an ninh tại sân vận động Westfalen ở Dortmund phát hiện một người bịt mặt trèo lên khu vực mái sân. Nam thanh niên 21 tuổi sau khi bị bắt đã khai với cảnh sát rằng anh ta trèo lên mái sân vận động vì muốn chụp ảnh đẹp.

Thanh Danh (Theo Telegraph)