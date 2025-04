Amazon Nhật Bản bị phạt 35 triệu yên vì không xóa hàng giả

Amazon bị cáo buộc không xóa các sản phẩm thiết bị y tế giả khiến người tiêu dùng tiếp tục mua sắm, làm giảm doanh thu của công ty bán hàng thật.

Ngày 25/4, Tòa án quận Tokyo tuyên đơn vị Nhật Bản của gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon.com Inc. phải trả 35 triệu yên (hơn 6,3 tỷ đồng) tiền bồi thường thiệt hại vì không có biện pháp ngăn chặn người bán cung cấp sản phẩm giả trên nền tảng của mình.

Phán quyết quan trọng này nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của các thị trường trực tuyến trong việc bảo vệ cả người bán và người mua.

Vụ kiện được đệ trình bởi Try and E Co., nhà sản xuất thiết bị y tế và Excel Plan Co., nhà phân phối của hãng. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại 280 triệu yên nhưng tòa án chỉ chấp thuận bồi thường cho Excel Plan.



Theo cáo buộc, những máy đo nồng độ oxy trong máu giả được bán trên nền tảng của Amazon với giá thấp hơn khoảng 10% so với hàng thật đã tác động tiêu cực đến sự nổi bật của sản phẩm chính hãng trong kết quả tìm kiếm nhạy cảm về giá của Amazon.

Tòa án xác định Amazon Nhật Bản có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp hiệu quả chống lại hàng giả nhưng đã không làm hết trách nhiệm để ngăn chặn việc bán máy giả, ngay cả sau khi đã được cảnh báo về vấn đề này.

Theo bản án, Amazon đã không xóa các danh sách hàng hóa gian lận vào năm 2021 mặc dù biết không phải hàng chính hãng. Đây được cho là quyết định gây tổn hại đến doanh số bán các sản phẩm hợp pháp.

Amazon giải thích vì hệ thống quảng bá những mặt hàng có giá thấp nhất nên sản phẩm giả được ưu tiên giữ lại trên trang web.

"Phán quyết này là một bước ngoặt trong việc thừa nhận nghĩa vụ xây dựng một hệ thống (xác thực) phù hợp, vì các doanh nghiệp thực tế không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các nền tảng như Amazon", một luật sư đại diện cho nguyên đơn cho biết.

Amazon là nền tảng thương mại điện tử thuộc công ty Amazon, một công ty công nghệ đa quốc gia do tỷ phú Jeff Bezos thành lập năm 1994.

Amazon là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới với doanh số bán hàng trực tuyến hàng năm hơn 447 tỷ USD vào năm 2024. Theo số liệu tháng 3/2025 của SimilarWeb, Amazon.com là website được truy cập nhiều thứ 7 thế giới với 2,6 tỷ lượt.

Hải Thư (Theo Japan Times, Mainichi)