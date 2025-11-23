Alpha - Vinschool The Harmony: Tứ kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Trận tứ kết nam thứ ba diễn ra lúc 12h30 ngày 23/11, tại cung Thiếu nhi cơ sở 2, giữa THPT Alpha với THPT Vinschool The Harmony.

Trực tiếp: Tứ kết 3 Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Trận tứ kết ba là cuộc chạm trán giữa hai đội tân binh. Cùng xuất hiện lần đầu tại Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, Alpha và Vinschool The Harmony gây chú ý khi liên tiếp tạo ra những màn rượt đuổi tỷ số tại nhà thi đấu Warzone Pick & Hoops, trong khuôn khổ bảng C và D.

Alpha ra quân bằng chiến thắng 38-24 trước FPT Tây Hà Nội, nhờ phòng ngự kín kẽ và khả năng tận dụng phản công, rồi tiếp tục thắng đậm Chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ số 43-23. Đội được dẫn dắt bởi thủ quân Phạm Gia Anh Vũ, nhà vô địch Cup các CLB Trẻ toàn quốc NYCC 2025, người giữ vai trò hạt nhân trong cả tấn công lẫn kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Trên tư cách đội vô địch U18 Vietnam Student Basketball League, Vinschool The Harmony lội ngược dòng ấn tượng trước Ngôi Sao Hoàng Mai, từ chỗ bị dẫn 5-10 đến thắng chung cuộc 26-21. Sau đó, họ thắng tiếp Lê Quý Đôn - Đống Đa với tỷ số 31-20.

Trận đấu nhiều khả năng là màn đua thể lực và tốc độ giữa hai tập thể trẻ. Khả năng điều tiết nhịp độ của Anh Vũ bên phía Alpha và sự bùng nổ của bộ đôi Đỗ Thế Bình - Trần Lưu Tường Minh bên phía Harmony có thể định đoạt kết quả. Đội thắng cặp đấu này sẽ gặp Nguyễn Tất Thành hoặc Lý Thái Tổ.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Vòng bảng bắt đầu từ 31/10, với sự tham gia của 36 đội bóng, gồm 24 đội nam chia thành 8 bảng và 12 đội nữ chia thành bốn bảng, đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội nhất mỗi bảng vào tứ kết (nội dung nam) và bán kết (nội dung nữ).

Đồng hành cùng giải là thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan), do công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh và tập đoàn Dược Mỹ phẩm Châu Âu (EUPC) phân phối tại Việt Nam.

Lan Anh