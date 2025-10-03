AirPods Pro 3 đoạt giải tai nghe True Wireless được yêu thích nhất

Mẫu tai nghe của Apple vượt sáu đối thủ để chiến thắng ở số bình chọn thứ 5 của Sản phẩm tôi yêu 2025.

Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ 5 có chủ đề Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất, bắt đầu từ ngày 23/9 đến 2/10. Danh sách đề cử gồm: AirPods Pro 3, Sony LinkBuds Fit, Huawei FreeBuds Pro 4, JBL Tour Pro 3, Beats Powerbeats Pro 2, Samsung Buds 3 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro.

Sau 10 ngày bình chọn, AirPods Pro 3 giành chiến thắng. Sản phẩm ra mắt tháng 9, được giới thiệu là thế hệ đột phá khi có khả năng khử tiếng ồn chủ động gấp đôi so với phiên bản trước. Cảm biến đo nhịp tim tích hợp trực tiếp trên tai nghe, giúp người dùng theo dõi sức khỏe trong quá trình tập luyện. AirPods Pro 3 còn có thể kiểm tra thính giác, hỗ trợ như một thiết bị trợ thính và giảm cường độ âm thanh lớn để bảo vệ tai. Sản phẩm được làm từ 40% vật liệu tái chế, gồm 100% coban tái chế trong pin và 65% nhựa tái chế trong vỏ, sản xuất bằng 40% điện tái tạo.

AirPods Pro 3 có giá 6,7 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm 10 số bình chọn. Các sản phẩm đoạt giải trong Sản phẩm tôi yêu 2025 sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình bình chọn công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 diễn ra với 17 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Phần mềm, ứng dụng (4 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung.

Thái Anh