AI PC hỗ trợ nâng cao hiệu suất giáo dục

Học sinh có thể dùng AI trên thiết bị HP để tóm tắt bài học, gợi ý thuyết trình, trong khi giáo viên có công cụ để tối ưu giảng dạy, đảm bảo bảo mật.

Việc ứng dụng AI trong học tập đang trở thành xu hướng toàn cầu, hỗ trợ học tập và giảng dạy trong giáo dục hiện đại. Tại Việt Nam, nhiều trường và doanh nghiệp công nghệ đang đưa AI vào lớp học, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu suất, tính cá nhân hóa và sự tương tác giữa người học và người dạy.

Học sinh, sinh viên sử dụng laptop HP trong học tập. Ảnh: HP

Theo các chuyên gia, AI có thể hỗ trợ giáo viên và học sinh xây dựng đề cương, bài thuyết trình, tóm tắt nội dung, gợi mở vấn đề và theo dõi tiến trình học tập. Mô hình học tập trở nên linh hoạt, chủ động hơn và tăng tính tương tác trong mỗi tiết học.

Với định hướng "định hình tương lai công việc", HP là một trong những đơn vị công nghệ đang tích cực đưa AI vào thiết bị học tập và giảng dạy giúp người dùng làm chủ công cụ và thích ứng với thị trường lao động số.

Các dòng máy tính AI của HP (HP AI PCs) được trang bị bộ xử lý trí tuệ nhân tạo, có khả năng xử lý các tác vụ học tập và dạy học ngay trên thiết bị, không cần kết nối đám mây. Nhờ đó, tốc độ phản hồi nhanh, dữ liệu được bảo mật và hệ thống dễ triển khai trong môi trường giáo dục. Một số sản phẩm như HP OmniBook 5, HP OmniBook 7 và HP OmniBook 7 Aero được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu học tập và giảng dạy đi kèm khả năng chống tấn công mạng.

Công cụ AI trên laptop HP hỗ trợ học sinh. Ảnh: HP

Trên các dòng máy này tích hợp nhiều công cụ AI. Chẳng hạn, HP AI Companion trở thành trợ lý học tập thông minh cho học sinh - hỗ trợ tóm tắt tài liệu, tạo câu hỏi luyện tập, lập đề cương dự án hoặc gợi ý cấu trúc bài thuyết trình. Công cụ này giúp người học rút ngắn thời gian tổng hợp thông tin và tập trung nhiều hơn vào tư duy, phân tích và sáng tạo.

Đối với giáo viên, công nghệ AI cũng được ứng dụng để nâng cao trải nghiệm dạy học. Poly Camera Pro tích hợp trên các thiết bị HP có khả năng tự động nhận diện và theo dõi người giảng dạy trong khung hình, điều chỉnh ánh sáng, phông nền, giúp bài giảng trực tuyến trở nên chuyên nghiệp và tập trung hơn.

Tính năng khử tiếng ồn thông minh lọc bỏ tạp âm xung quanh, đảm bảo âm thanh rõ ràng ngay cả trong không gian ồn ào. Giải pháp này đặc biệt hữu ích với lớp học trực tuyến hoặc môi trường giáo dục có tính tương tác cao.

Bên cạnh thiết bị máy tính, HP còn mở rộng giải pháp công nghệ cho giáo dục thông qua HP Smart App - ứng dụng in ấn và chia sẻ tài liệu giúp giáo viên quét, lưu trữ, in giáo án hoặc tài nguyên học tập chỉ với vài thao tác.

Một lớp học nghệ thuật của học sinh. Ảnh: HP

Giải pháp HP Wolf Security cung cấp bảo mật đa tầng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài liệu và thiết bị khỏi rủi ro an ninh mạng. Đây được xem là yếu tố then chốt để các trường học yên tâm khi triển khai hạ tầng số hóa.

Theo đại diện HP, "AI không thay thế con người mà giúp mở rộng khả năng của con người". Khi được tích hợp đúng cách, công nghệ này có thể hỗ trợ giảng dạy, giảm tải hành chính, đồng thời phát triển kỹ năng số và tư duy sáng tạo cho thế hệ học sinh, sinh viên mới.

Hoài Phương