AI - động lực tăng trưởng mới của HP

HP đánh dấu cột mốc 30 năm tại Việt Nam bằng loạt sản phẩm, ứng dụng tích hợp AI giúp cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hiệu suất.

Năm nay, cùng với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), HP đánh dấu cột mốc 30 năm tại thị trường Việt Nam bằng loạt sản phẩm mới tích hợp công cụ này, giúp tối ưu trải nghiệm và hiệu suất làm việc. Ngoài việc xem đây là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, HP còn không ngừng đầu tư vào con người, hưởng ứng mục tiêu phát thải ròng bằng không, hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

Mới đây, ông Kong Meng Koh, Tổng giám đốc HP Đông Nam Á và Singapore, cùng ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam đã có những chia sẻ về chiến lược quảng bá sản phẩm trong năm 2025. Đồng thời, hai lãnh đạo cũng chia sẻ thêm về nhiều định hướng phát triển, đầu tư trong tương lai gần.

Ông Kong Meng Koh, Tổng giám đốc HP Đông Nam Á và Singapore trong buổi gặp gỡ báo chí hồi tháng 11. Ảnh: HP Việt Nam

30 năm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

HP là một trong những doanh nghiệp Mỹ gia nhập thị trường Việt Nam sớm nhất sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Với sự thấu hiểu nhu cầu người dùng cùng hơn 80 năm hình thành, phát triển trên toàn cầu, thương hiệu đã có nhiều chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng doanh nghiệp lẫn cá nhân tại dải đất chữ S.

Đánh dấu năm thứ 30 hoạt động tại đây, HP dự kiến mang đến loạt sự kiện trọng điểm, hiện thực hóa cam kết đầu tư mạnh mẽ, toàn diện vào Việt Nam. Ông Kong Meng Koh nhấn mạnh, 2025 sẽ là năm của sự nỗ lực, tiếp tục mang đến các sản phẩm, dịch vụ phần mềm tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

"HP trong năm thứ 30 tại Việt Nam sẽ tập trung ba yếu tố chính: tốc độ, an toàn và chi phí", ông Kong Meng cho biết.

Trong đó, tốc độ tương ứng với hiệu quả xử lý các tác vụ của loạt sản phẩm cũ lẫn mới. Những sản phẩm, dịch vụ sắp tới sẽ được nghiên cứu, tích hợp các phần mềm, tính năng phù hợp để đáp ứng yếu tố này.

Kế đến là an toàn bảo mật thông tin. Theo ông Kong Meng, một trong những tự hào lớn nhất của HP là luôn tập trung vào đảm bảo an toàn, an ninh cho người dùng. Hiện thương hiệu cung cấp nhiều mô hình điện toán đám mây, góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, hạn chế những rủi ro không đáng có do rò rỉ hoặc đánh cắp thông tin.

Cuối cùng là tối ưu chi phí, giúp đối tác và khách hàng có hiệu suất làm việc cao nhất với mức phí tối thiểu. Sắp tới, HP sẽ tiến hành thay đổi tên gọi của loạt sản phẩm đã ra mắt, chia thành hai dòng dành riêng cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Việc sắp xếp lại danh mục sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn mua sắm phù hợp, tiết kiệm chi phí nhờ mua đúng.

Song song đó, thông qua phối hợp cùng các đối tác, HP kỳ vọng có thể xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ các ứng dụng AI cá nhân hóa, giúp nâng cao hiệu quả công việc văn phòng và các lĩnh vực khác bao gồm: chăm sóc khách hàng, chăm sóc sức khỏe từ xa và dịch vụ mua sắm...

Tối ưu hiệu suất, chi phí bằng AI

Liên quan đến các sản phẩm tích hợp AI sắp ra mắt trong thời gian tới, Tổng giám đốc HP Đông Nam Á & Singapore nhận định việc ứng dụng các phần mềm dựa trên công cụ này sẽ mang lại lợi ích đa phương và được đông đảo mọi người đón nhận.

Theo ông, khả năng tiếp nhận những sản phẩm công nghệ mới của xã hội và người dùng toàn cầu hiện nay có nhiều thay đổi và phát triển theo hướng tích cực. Vị lãnh đạo gợi nhắc về thời điểm hàng chục năm trước, khi chiếc máy tính xách tay đầu tiên ra mắt. Lúc bấy giờ nhiều người cho rằng đó không phải sản phẩm dành cho họ.

Thực tế chứng minh hiện nay máy tính đã thành một phần không thể thiếu trong đời sống của hầu hết mọi người. HP dự kiến laptop tích hợp AI cũng sẽ có tác động tương tự, nhiều tiềm năng trở thành trợ thủ đắc lực cho nhiều đối tượng như nhân viên văn phòng, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục...

Một trong những ví dụ rõ rệt về khả năng hỗ trợ công việc của AI là giúp phân tích giọng nói của khách hàng, dự đoán tâm trạng và đưa ra gợi ý về hướng giải quyết. Từ đó, nhân viên có thể đưa ra phương thức phục vụ phù hợp, gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Nội bộ HP hiện tại cũng được khuyến khích sử dụng AI trong triển khai vận hành. Việc này không chỉ giúp kiểm tra hiệu quả, tính năng mới, còn thúc đẩy nhân viên tích cực tiếp nhận, chuyển đổi số thông qua công cụ này. Lãnh đạo công ty đồng tình với quan điểm AI không thể thay thế con người hoàn toàn. Song nếu không làm quen với nó, bạn có thể mất việc vào tay những người biết tận dụng AI triệt để.

Theo ông Nguyễn Minh Đức - Tổng giám đốc HP Việt Nam, AI giúp cải thiện năng suất lao động hiệu quả. Chẳng hạn như ứng dụng CoPilot do HP phát triển có thể hỗ trợ tóm tắt cuộc họp bằng tiếng Anh khá trôi chảy và khoa học. "Thay vì cắt cử một thư ký chỉ ngồi ghi chép, những đầu việc nhỏ này có thể được hoàn thành bởi AI, giúp các doanh nghiệp cải thiện đáng kể năng suất lao động", lãnh đạo HP Việt Nam nhấn mạnh.

Với các lợi ích và giá trị to lớn AI mang lại, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng giám đốc HP Việt Nam khẳng định đây sẽ là động lực phát triển mới cho doanh nghiệp trong tương lai. Trong đó, các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ là mục tiêu nghiên cứu, phát triển trọng điểm.

Ông Đức cho biết các sản phẩm máy tính, laptop và máy in đều sẽ có nhiều tính năng cải tiến liên quan đến AI. Chẳng hạn như laptop có cài đặt sẵn ứng dụng phần mềm họp trực tuyến Poly, hỗ trợ xử lý phông nền, âm thanh, tương tác cho các cuộc họp; tối ưu quy trình in ấn, giảm lỗi và tiết kiệm giấy, góp phần bảo vệ môi trường cho sản phẩm máy in...

Các dòng máy tính tích hợp AI của HP sẽ được trang bị một phần mềm HP AI Companion. Ứng dụng giúp chuyển đổi tự động lời nói của mọi người trong cuộc họp sang tiếng Anh, bất kể họ đang nói ngôn ngữ nào. Đây là một trong những phát minh sẽ được thương hiệu tập trung đẩy mạnh trong năm tới.

"Hiện tại HP AI Companion có thể chuyển mọi ngôn ngữ lời nói sang phụ đề tiếng Anh nhưng sắp tới sẽ có thể dịch sang những thứ tiếng khác trên máy tính của chúng tôi. Đó là mục tiêu HP nhắm tới", ông Đức nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng giám đốc HP Việt Nam chia sẻ về những "cái mới" của thương hiệu trong năm thứ 30 có mặt tại dải đất chữ S. Ảnh: HP Việt Nam

Cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa

Ông Kong Meng Koh cho biết HP luôn ý thức rằng việc cung cấp sản phẩm chất lượng là chưa đủ, mà còn cần có yếu tố cá nhân hóa để tối ưu mức độ hài lòng cho khách hàng. Bên cạnh những kế hoạch liên quan đến kinh doanh, phát triển sản phẩm chung, vị lãnh đạo cho biết sắp tới doanh nghiệp sẽ tập trung vào các khách hàng trẻ. Đây là nhóm khách đông đảo, có yêu cầu cao với chất lượng sản phẩm.

Theo đó, HP đã xây dựng những chiến lược riêng biệt nâng cao trải nghiệm khách hàng. Một trong số đó là hợp tác cùng doanh nghiệp Việt, thiết kế các khu trưng bày sản phẩm mới, bố trí nhân viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trẻ dùng thử sản phẩm để có chọn lựa phù hợp nhất.

Đơn vị cũng có những động thái giúp thúc đẩy sự tiếp nhận của người dùng với các sản phẩm tích hợp sẵn AI tại Việt Nam và trên toàn cầu. Ông Kong Meng Koh cho biết mức chênh lệch chi phí giữa dòng sản phẩm thông thường và có AI chỉ khoảng 10%.

Theo đó, doanh nghiệp hoặc người dùng cá nhân chỉ cần bỏ thêm một khoản chi phí nhỏ để thu về nhiều lợi ích lớn nhờ nâng cao hiệu suất làm việc. Lãnh đạo HP cũng nhấn mạnh việc lo ngại AI thay thế, giới hạn khả năng người dùng là không có.

"Đón đầu xu thế, chủ động tiếp cận và làm chủ AI là cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ bị chính nó thay thế", Tổng giám đốc HP Đông Nam Á và Singapore khẳng định.

Thy An