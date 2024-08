AFF Cup 2024 dời ngày

Giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á năm nay tổ chức muộn 16 ngày so với dự kiến, kéo dài từ 9/12/2024 đến 5/1/2025.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi công văn chính thức đến các liên đoàn thành viên, tối 27/8. Theo kế hoạch ban đầu, giải diễn ra từ 23/11 đến 21/12/2024.

Việc thay đổi chủ yếu do lịch thi đấu trùng với các giải cấp CLB châu Á mùa 2024-2025. Đông Nam Á có hai đại diện tại AFC Champions League Elite, thi đấu lượt năm và sáu vòng bảng, lần lượt vào ngày 25, 26/11 và 2, 3/12. Trong khi đó, AFC Champions League Two có 10 đại diện, thi đấu lượt năm và sáu vòng bảng, lần lượt vào ngày 26, 27/11 và 3, 4/12.

Việt Nam có hai suất dự AFC Champions League Two. Nhưng do Thanh Hóa rút lui nên chỉ còn lại Nam Định, nằm ở bảng G và thi đấu vào ngày 27/11 rồi 4/12.

Hoàng Đức (phải) và Chanathip trong trận bán kết lượt về AFF Cup ngày 26/12/2021 tại Singapore.

Lịch thi đấu ban đầu cũng khiến Indonesia gặp khó khăn, do ngày 19/11 - bốn ngày trước khai mạc AFF Cup, họ sẽ chạm trán Arab Saudi ở lượt sáu bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á. LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã bàn bạc với HLV Shin Tae-yong về việc dùng đội U22 dự AFF Cup, để tập trung tối đa nguồn lực cho vòng loại World Cup. Việc lịch thi đấu lùi xuống có thể khiến PSSI đổi ý, do Indonesia cũng khao khát lần đầu vô địch AFF Cup sau sáu lần về nhì trong quá khứ.

Giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á ra đời từ 1996. AFF Cup 2024 sẽ đổi tên thành ASEAN Cup. Đây là lần thứ hai giải đổi tên, trước đó là Tiger Cup thành AFF Cup.

Việt Nam nằm ở bảng B, cùng Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Vòng bảng vẫn giữ thể thức đá hai trận sân nhà, hai trận sân khách. Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số một nên có lợi thế gặp Indonesia - đối thủ đáng gờm nhất - trên sân nhà ở lượt ba.

Việt Nam từng hai lần vô địch, vào năm 2008 và 2018. Thái Lan giàu thành tích nhất, với bảy lần đăng quang (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022), đứng thứ hai là Singapore với bốn lần (1998, 2004, 2007 và 2012), còn Malaysia vô địch một lần năm 2010.

Quang Dũng