99,68% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Đến 23h ngày 15/3, cả nước có 76.188.970 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 99,68%, tăng 0,3% so với mức thống kê lúc 22h cùng ngày.

Sáng 16/3, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia thông báo tình hình bầu cử. Thống kê đến 23h ngày 15/3, cả nước có 76.436.561 cử tri; trong đó 76.188.970 người đã tham gia bỏ phiếu.

Cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông, tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,99% gồm Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên 99%. So với báo cáo trước đó, số liệu ở một số địa phương đã được cập nhật.

Người dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Tĩnh đi bỏ phiếu. Ảnh: Đức Hùng

Ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu. Các phiếu bầu được phân loại và kiểm đếm để xác định tổng số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo đúng quy định.

Kết quả kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu được niêm yết công khai để cử tri theo dõi. Sau đó Ban bầu cử tổng hợp kết quả từ các khu vực bỏ phiếu trong đơn vị bầu cử và lập biên bản xác định những người trúng cử. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả cuối cùng do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố sau khi xem xét, xác nhận tư cách đại biểu trúng cử; đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kết quả do Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh hoặc xã công bố.

Theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến được công bố vào ngày 22/3.

Sơn Hà