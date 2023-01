89 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

Trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), so với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, số vụ tai nạn năm nay đã giảm 12 vụ, giảm 3 người chết và tăng 8 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ, làm chết 85 người, bị thương 109 người; đường sắt xảy ra 4 vụ, làm tử vong 4 người, bị thương một người; đường thủy xảy ra một vụ, làm bị thương một người.

Bộ Y tế cho biết, trong 7 ngày Tết có hơn 26.400 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (tăng 13,5%); số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 3,7% so với Tết năm trước.

Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 50 tỷ đồng; tạm giữ 639 ôtô, 9.910 xe môtô; 50 phương tiện khác và tước 4.950 giấy phép lái xe các loại. Riêng về nồng độ cồn, cảnh sát đã xử phạt 7.726 trường hợp vi phạm (chiếm 35% tổng số vi phạm giao thông), tăng hơn 6.600 người so với Tết năm trước.

Theo lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông Tết năm nay giảm so với cùng kỳ Tết 2022, không xảy ra vụ đặc biệt nghiêm trọng, số vụ do vi phạm nồng độ cồn giảm so với các năm trước. Năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội ùn ứ chiều mùng 4 Tết. Ảnh: Gia Chính

Tuy nhiên, số người bị thương do tai nạn giao thông tăng 8% so với cùng kỳ nghỉ Tết năm trước. Tình trạng ùn tắc giao thông tập trung tại các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội và TP HCM vào các ngày cao điểm (tức 29-30 và mùng 4-5 Tết), thời điểm người dân về quê ăn Tết và những ngày sau Tết khi người dân quay trở lại thành phố.

Nguyên nhân ùn tắc do lưu lượng vượt xa năng lực đáp ứng của hạ tầng giao thông, như trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, vành đai 3 Hà Nội; quốc lộ 1 qua Đồng Nai, qua Ninh Bình, Thanh Hóa..., cao tốc từ TP HCM đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây, phà Cát lái và Rạch Miễu; quốc lộ 51 hướng đi Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Tại một số trạm thu phí, dù đã triển khai hệ thống thu phí không dừng, do lưu lượng phương tiện tăng cao so với ngày thường và do va chạm dẫn đến ùn tắc cục bộ tại một số trạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận 33 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, ùn tắc giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông. Các cuộc gọi đã được chuyển tới cơ quan chức năng xác minh và xử lý.

Để đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ hội xuân, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục tăng cường năng lực vận tải, siết chặt kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé; đồng thời tiếp tục kiểm soát các lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; ôtô kinh doanh vận tải chở quá tải trọng về hàng hóa, chở quá số người quy định.

Anh Duy