8 điều cần biết về Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam

Hà NộiTại sự kiện diễn ra ở công viên Yên Sở ngày 13-14/1, khách tham dự có thể ngắm nhìn, lái thử các mẫu xe điện và trải nghiệm các hoạt động giải trí.

Ý nghĩa của triển lãm

Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam do VnExpress tổ chức là triển lãm đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho các mẫu xe hybrid và thuần điện. Đây là các dòng xe hướng tới việc giảm phát thải, từ đó nâng cao chất lượng môi trường.

8 thương hiệu ôtô tham gia Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Sân chơi sẽ giúp người dùng có cơ hội tiếp cận cùng lúc đa dạng các mẫu xe điện hóa đang bán trên thị trường, dưới hai hình thức ngắm nhìn và lái thử, cũng như tìm hiểu sâu hơn về công nghệ xe giảm phát thải.

Thời gian, địa điểm

Triển lãm tổ chức tại công viên Yên Sở, Hà Nội hai ngày cuối tuần này, 13-14/1. Khung thời gian 9h-17h mỗi ngày.

Nằm ngay đầu cao tốc ra khỏi thành phố về phía Nam, cũng như đầu đường vành đai 3 để đi về phía Đông, công viên Yên Sở thuận lợi về giao thông cho những khách tham quan tự lái xe, đi taxi và cũng là tuyến đường thuận tiện cho việc lái thử. Không gian đỗ xe rộng lớn tại công viên Yên Sở luôn sẵn sàng đón cả nghìn lượt khách.

Thời tiết

Khu vực nhà giàn khổng lồ sẽ giúp khách tham quan tránh được những biến động của thời tiết. Ảnh: Quang Anh

Để đảm bảo sức khỏe, vệ sinh cho khách tham quan, ban tổ chức đã bố trí nhà giàn tại các gian trưng bày, nhà giàn khổng lồ giữa triển lãm hay tăng (bạt) cỡ lớn tại các khu lều trại để che chắn nếu có mưa.

Cách thức tham gia

Triển lãm mở cửa tự do cho khách tham quan. Trong triển lãm sẽ có chương trình bốc thăm con số may mắn với những quà tặng trị giá nhiều triệu đồng. Vì vậy, độc giả có thể đăng ký online để nhận mã số may mắn.

Nếu chưa đăng ký online, tại khu vực check-in, khách có thể đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức. Sau khi đăng ký thông tin thành công, người tham dự sẽ nhận vé mời qua email, bao gồm mã số để nhận các phần quà có giá trị, công bố cuối mỗi buổi sáng và chiều, hai ngày 13 và 14/1.

Tìm hiểu và lái thử xe

Vùng lõi tâm điểm của triển lãm là khu vực trưng bày hàng chục xe điện hóa của 8 thương hiệu ôtô khác nhau, gồm VinFast, Hyundai, Honda, Nissan, MG, Wuling, Haval, và Haima. Bên cạnh đó là gần chục thương hiệu phụ kiện, hỗ trợ trong ngành xe như trạm sạc, thảm sàn, camera hành trình... và thậm chí có cả những chiếc xe nâng hàng chạy điện.

Phía bên kia đảo của công viên Yên Sở sẽ là khu vực lái thử, gồm 10 xe điện và hybrid, của các thương hiệu như VinFast, Hyundai, Honda, Nissan, Haval, Wuling, MG và Haima. Bên cạnh đó là loạt gian hàng đến từ các thương hiệu phụ kiện ngành ôtô. Khách sẽ được xe điện của công viên đưa, đón miễn phí khi muốn qua-lại hai khu vực.

Ngoài các hoạt động dành cho bố mẹ tại các gian trưng bày xe và lái thử, triển lãm còn có các hoạt động gắn kết cả gia đình, gồm cắm trại, vui chơi, ẩm thực.

Khu vực cắm trại

Bao bên ngoài vùng lõi trung tâm triển lãm là hệ thống lều du lịch cao cấp dạng glamping, với nhà lều cỡ lớn để nghỉ chân, thưởng thức ẩm thực và đặc biệt là hệ thống lều nhỏ là điểm check-in không thể thiếu cho cả gia đình. Khách tham quan cũng có thể tự mang lều trại để cắm tại khu vực được quy định trước trong triển lãm.

Mẫu xe điện Wuling MiniEV tại Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam. Ảnh: Quang Anh

Khu vực trò chơi

Khu vực trò chơi cũng là nơi có thể khiến nhiều người phải dừng chân. Ở đó sẽ có cuộc thi đánh golf hình ôtô, đua xe địa hình điều khiển từ xa, với đường đua mini mô phỏng các đường đua trong thực tế và không thể thiếu là cuộc thi tô màu và vẽ tranh theo chủ đề ôtô dành cho các bạn nhỏ.

Không thể thiếu trong một ngày hội gia đình là khu vực ẩm thực, với những ly cafe, đồ uống và đồ ăn nhâm nhi hợp thời tiết.

Các khu vực check-in

Cổng triển lãm, mô hình xe điện chuyển màu theo mức độ ô nhiễm không khí, photobooth xe xanh, lều cắm trại phong cách Tết cổ truyền và các gian trưng bày xe của từng hãng đều sẽ là những điểm check-in có thể mang tới những bức ảnh đẹp cho khách tham quan.

Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam còn mang đến cơ hội nhận hàng trăm phần quà thú vị từ ban tổ chức. Vào khung giờ 11h và 16h30 mỗi ngày, BTC sẽ công bố mã số may mắn, cơ hội nhận các phần quà phụ kiện ôtô, gồm camera hành trình, thảm trải sàn, bộ giá đỡ điện thoại đến từ thương hiệu Kata. Mỗi khách check-in và ở lại sự kiện vào khung giờ trên sẽ có cơ hội nhận phần quà.

Mỹ Anh