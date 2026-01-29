8 chủ doanh nghiệp lớn cố vấn cho Đại học Quốc gia TP HCM

8 trong 13 thành viên Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo cho Đại học Quốc gia TP HCM là người đứng đầu các doanh nghiệp lớn.

Tối 28/1, Đại học Quốc gia TP HCM ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo (SACSTI). Đây là lần đầu tiên hệ thống đại học này có nhóm cố vấn chuyên biệt gồm các chuyên gia quốc tế và doanh nhân hàng đầu.

Cụ thể:

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital.

Ông Lê Hồng Minh, đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VNG.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM.

Ông Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mỹ Lan.

Ngoài ra, hội đồng còn có ông Young-Sup Joo, nguyên Bộ trưởng Bộ Quản lý Khởi nghiệp và Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc; hiệu trưởng 4 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM là Bách khoa, Tự nhiên, Nhân văn, Kinh tế - Luật.

Cơ quan này sẽ tham mưu, tư vấn về chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn hoặc phản biện các chủ trương, đề án về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho đại học này, cũng như các chính sách của TP HCM và quốc gia.

Hội đồng cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP HCM ra mắt tối 28/1. Ảnh: Khắc Hiếu

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh chỉ ra nghịch lý trong đổi mới sáng tạo hiện nay là kết quả nghiên cứu của các trường ngày càng cao nhưng hiệu quả thực tế lại hạn chế. Nhiều công nghệ "nằm lại" trong phòng thí nghiệm, trong khi doanh nghiệp cần đổi mới lại không tìm được nguồn.

Ông gọi khoảng trống này là "thung lũng chết" giữa nghiên cứu khoa học công nghệ và thị trường.

Trong khi đó, hệ sinh thái khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo của ban ngành, địa phương còn rời rạc. Trường, viện, doanh nghiệp, quỹ đầu tư thiếu đầu mối trung gian để kết nối với nhau. Các dịch vụ thương mại hóa công nghệ như định giá, môi giới, tư vấn sở hữu trí tuệ, thẩm định tiêu chuẩn,... còn phân tán, chưa chuyên nghiệp khiến việc đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường ẩn chứa nhiều rủi ro.

Do đó, việc hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, để giải quyết các vấn đề này.

"Theo kế hoạch, cả nước sẽ hình thành và phát triển 100 trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, địa phương trong năm nay", Thứ trưởng nói.

Ông Minh kỳ vọng hội đồng cố vấn, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Đại học Quốc gia TP HCM với sự tham gia của các doanh nhân nhiều kinh nghiệm, nhà quản lý, khoa học uy tín sẽ hỗ trợ cho đại học này hiện thực hóa các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của quốc gia.

Lệ Nguyễn