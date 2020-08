75 công trình vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020

Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ được đánh giá có tính ứng dụng cao, khả năng nhân rộng phục vụ đời sống sản xuất.

Sáng 24/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành công bố Sách vàng Sáng tạo năm 2020. Ảnh: Giang Huy.

Có 75 công trình được hội đồng chọn trong số 157 hồ sơ là các nghiên cứu, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ của các tác giả giáo sư, tiến sỹ, chủ doanh nghiệp, công nhân, nông dân, sinh viên và học sinh. Những công trình từng đoạt giải trong các cuộc thi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế trong hai năm qua, có tính ứng dụng và khả năng nhân rộng kết quả vào sản xuất đời sống.

Trong số công trình được vinh danh, có các giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu trong phòng chống Covid-19. Bao gồm công trình sản xuất máy thở ELICIAE MV20 do GS Trần Ngọc Phúc, chủ tịch công ty Metran và cộng sự nghiên cứu; Bộ sinh phẩm Real-time RT- PCR phát hiện virus SAR-CoV-2 do PGS Hồ Anh Sơn, Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y và cộng sự nghiên cứu; công trình phát triển bộ sinh phẩm ELISA phát hiện kháng thể virus SAR-CoV-2 do viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế thực hiện.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh (bìa trái) trao chứng nhận cho tác giả có công trình được vinh danh. Ảnh: Giang Huy.

Tại buổi lễ, ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao các công trình được lựa chọn. Theo ông đây là tinh hoa khoa học công nghệ của nước nhà, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các mô hình phục vụ sản xuất.

Các công trình được ghi nhận và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực ưu tiên phát triển, gồm: cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh.

Nguyễn Xuân