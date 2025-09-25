7 tai nghe True Wireless nổi bật

Số bình chọn thứ năm của Sản phẩm tôi yêu 2025 là cuộc đua của 7 tai nghe True Wireless bán chính hãng với giá từ 1,5 triệu đến 6,7 triệu đồng.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ năm có chủ đề tai nghe True Wireless được yêu thích nhất, diễn ra từ ngày 23/9 đến 2/10, với sự tham gia của các mẫu AirPods Pro 3, Sony LinkBuds Fit, Huawei FreeBuds Pro 4, JBL Tour Pro 3, Beats Powerbeats Pro 2, Samsung Buds 3 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro.

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 ra mắt tháng 9, được Apple giới thiệu là thế hệ mang tính đột phá khi có khả năng khử tiếng ồn chủ động gấp đôi so với phiên bản trước.

Cảm biến đo nhịp tim tích hợp trực tiếp trên tai nghe, giúp người dùng theo dõi sức khỏe trong quá trình tập luyện. AirPods Pro 3 còn có thể kiểm tra thính giác, hỗ trợ như một thiết bị trợ thính và giảm cường độ âm thanh lớn để bảo vệ tai.

AirPods Pro 3 có thể đo nhịp tim khi hoạt động thể thao. Ảnh: Tuấn Hưng

Tai nghe nặng 5,55 gram, tính cả hộp sạc là 43,99 gram. Sản phẩm sử dụng trình điều khiển âm thanh và bộ khuếch đại có độ lệch tương phản cao tùy chỉnh, đem lại khả năng tái tạo âm thanh trung thực. Ngoài chế độ khử tiếng ồn chủ động, AirPods Pro 3 hỗ trợ âm thanh thích ứng, xuyên âm và tính năng nhận biết cuộc hội thoại. Sản phẩm có giá từ 6,7 triệu đồng.

Sony Linkbuds Fit

LinkBuds Fit có dạng open-ear từ Sony, trọng lượng 4,9 g mỗi bên, hướng đến người ưa thích sự thoải mái khi đeo lâu. Sản phẩm hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.3, trang bị củ loa vòng 8,4 mm và công nghệ xử lý âm thanh DSEE giúp tái tạo chi tiết tốt. Tai nghe tích hợp micro, điều khiển cảm ứng chạm cùng tính năng điều chỉnh âm lượng thích ứng, đồng thời hỗ trợ chống ồn chủ động.

Tai nghe Sony Linkbuds Fit. Ảnh: Tuấn Hưng

LinkBuds Fit có thời lượng pin phát nhạc liên tục 5 tiếng khi bật chống ồn và 8 tiếng khi tắt. Với hộp sạc đi kèm, tổng thời gian sử dụng đạt khoảng 21 tiếng. Ở chế độ đàm thoại, thiết bị hoạt động liên tục 4 tiếng.

Tai nghe đạt chuẩn chống nước IPX4, phù hợp sử dụng trong hoạt động ngoài trời hoặc luyện tập thể thao. Giá bán tại thị trường Việt Nam là 3,79 triệu đồng.

Huawei FreeBuds Pro

Freebuds Pro 4 trang bị chip âm thanh Hi-Res, driver động 11 mm và công nghệ HD Spatial Audio, mang đến khả năng tái tạo âm thanh chi tiết, không gian sống động. Hệ thống khử ồn chủ động giúp loại bỏ tạp âm hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau.

Tai nghe Huawei FreeBuds Pro. Ảnh: Huy Đức

Mỗi tai nghe nặng 5,8 g, hộp sạc 47 g, hỗ trợ thời lượng pin 7 tiếng, nâng tổng mức sử dụng lên 33 tiếng khi kết hợp với hộp sạc. Các thao tác điều khiển được thực hiện qua cảm ứng chạm.

Thiết bị đạt chuẩn chống bụi và nước IP54 (không áp dụng cho hộp sạc), đảm bảo độ bền trong các tình huống sử dụng hàng ngày. Giá bán tại Việt Nam là 3,42 triệu đồng.

JBL Tour Pro 3

JBL Tour Pro 3 sử dụng công nghệ Hi-Res JBL Pro Sound, tích hợp chống ồn chủ động với ba chế độ: ANC tắt, ANC bật và True Adaptive ANC. Thời lượng pin đạt 11 tiếng khi nghe nhạc qua Bluetooth với ANC tắt, 8 tiếng khi bật ANC và 7 tiếng ở chế độ True Adaptive ANC. Với nhu cầu đàm thoại, tai nghe hoạt động liên tục đến 5,5 tiếng khi tắt ANC.

Mẫu tai nghe JBL Tour Pro 3. Ảnh: JBL

Mỗi tai nghe nặng 5,6 g, hộp sạc 71,8 g. Điểm khác biệt của Tour Pro 3 nằm ở màn hình cảm ứng 1,57 inch trên hộp, cho phép người dùng thao tác nhanh các tính năng mà không cần dùng điện thoại.

Tai nghe hỗ trợ micro đàm thoại, điều khiển cảm ứng chạm, đạt chuẩn kháng nước IP55, phù hợp cho nhiều điều kiện sử dụng. Giá bán tại thị trường Việt Nam là 5,88 triệu đồng.

Beats Powerbeats Pro 2

PowerBeats Pro 2 hỗ trợ Bluetooth Class 1, trang bị chống ồn chủ động, chế độ xuyên âm, EQ thích ứng và âm thanh không gian cá nhân hóa. Mỗi tai nghe nặng 8,7 g, hộp sạc 69 g, cho thời lượng pin 10 tiếng, nâng tổng mức sử dụng lên đến 45 tiếng khi dùng cùng hộp sạc.

Beats Powerbeats Pro 2. Ảnh: Beats

Thiết bị cho phép điều khiển bằng giọng nói, hỗ trợ kết nối tự động, dùng độc lập một bên tai nghe và tích hợp trợ lý ảo Siri. Công nghệ sạc nhanh giúp kéo dài thời gian nghe nhạc sau vài phút sạc.

Sản phẩm đạt chuẩn chống nước IPX4, phù hợp luyện tập và sử dụng ngoài trời và có giá 5,79 triệu đồng.

Samsung Buds 3 Pro

Galaxy Buds 3 Pro tích hợp công nghệ âm thanh Hi-Fi 24 bit, hệ thống loa hai chiều và hỗ trợ âm thanh vòm 360. Tai nghe cho phép tùy chỉnh chế độ nghe với ANC chủ động, âm thanh xung quanh và hệ thống âm thanh kép. Tính năng tự động tinh chỉnh ANC giúp tối ưu trải nghiệm trong từng môi trường.

Mỗi bên nặng 5,4 g, hộp sạc 46,5 g. Thời lượng pin đạt 7 tiếng khi tắt ANC và 6 tiếng khi bật ANC, nâng tổng thời gian sử dụng lên 30 tiếng (tắt ANC) hoặc 26 tiếng (bật ANC) cùng hộp sạc.

Samsung Buds 3 Pro. Ảnh: Samsung

Thiết bị hỗ trợ Bluetooth 5.0 + EDR, dải tần 2,4 - 2,48 GHz, sạc không dây chuẩn Qi và tương thích cả iOS lẫn Android. Người dùng có thể điều khiển bằng thao tác chạm hoặc nhấn thanh bar.

Galaxy Buds 3 Pro bổ sung nhiều tính năng thông minh như tự động chuyển đổi giữa các thiết bị Galaxy, phiên dịch viên hỗ trợ dịch trực tiếp và thanh ánh sáng Blade Lights. Giá bán tại thị trường Việt Nam là 3,99 triệu đồng.

Xiaomi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro hỗ trợ âm thanh Hi-Res, được tinh chỉnh để mang lại dải âm chi tiết hơn. Tai nghe trang bị hệ thống 3 micro AI, giúp giảm nhiễu và tăng độ rõ khi đàm thoại trong môi trường ồn. Mỗi bên nặng 5,1 g, hộp sạc 32,6 g. Pin của tai nghe đạt 10 tiếng, kết hợp cùng hộp sạc nâng tổng thời gian sử dụng lên đến 38 tiếng khi tắt chống ồn.

Xiaomi Buds 5 Pro. Ảnh: Xiaomi

Người dùng có thể thao tác qua cảm ứng chạm. Thiết bị đạt chuẩn chống bụi, nước IP54, phù hợp sử dụng khi vận động hoặc ngoài trời. Giá bán tại Việt Nam là 1,49 triệu đồng.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards - chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh