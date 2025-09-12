7 mẫu máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng 2025

Số bình chọn thứ tư của "Sản phẩm tôi yêu 2025" là cuộc đua của 7 mẫu máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng, bán chính hãng với giá từ 10 triệu đến 32 triệu đồng.

Chương trình sản phẩm tôi yêu số thứ tư có chủ đề Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng, diễn ra từ ngày 9 đến 18/9. Danh sách đề cử gồm Amway New eSpring, Kangaroo KG400HD, Korihome WPK-965, Hòa Phát HPA885, Mutosi MP-P89K, Karofi KAE-S695 và Sunhouse UltraX SHA76688SH. Các model này có điểm chung là ứng dụng công nghệ lọc hiện đại, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Amway New eSpring

Amway New eSpring sử dụng công nghệ kết hợp bộ lọc eSpring Carbon e3 và đèn UV-C LED, giúp lọc sạch nước vượt trội. Công ty cho biết bộ lọc giảm thiểu hơn 170 chất gây ô nhiễm, bao gồm vi nhựa, hóa chất tổng hợp (PFOA, PFOS) và chất thải dược phẩm, đèn UV-C LED loại bỏ 99,9% vi khuẩn, virus.

Máy lọc nước Amway New eSpring. Ảnh: Amway

Sản phẩm được thiết kế cho nguồn nước máy hoặc nước đạt chuẩn sinh hoạt theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian sử dụng của bộ lọc là 5.000 lít hoặc một năm. Giá bán sản phẩm là 32,4 triệu đồng.

Kangaroo KG400HD

Máy lọc nước RO Hydrogen Kangaroo KG400HD có thiết kế để bàn nhỏ gọn, công suất lọc 60 lít một giờ, đáp ứng nhu cầu của gia đình hoặc văn phòng.

Máy lọc nước Kangaroo KG400HD. Ảnh: Kangaroo

Sản phẩm sử dụng công nghệ RO Hydrogen với thẩm thấu ngược RO, không bình áp, tạo nguồn nước giàu hydrogen. Máy gồm 5 lõi lọc, tỷ lệ lọc - thải là 6,7-3,3, dung tích bình chứa phù hợp cho sử dụng hàng ngày. Sản phẩm có giá 10,14 triệu đồng.

Korihome WPK-965

Korihome WPK-965 có kiểu dáng tủ đứng, tông trắng, dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất, từ bếp hiện đại đến văn phòng.

Máy lọc nước Korihome WPK-965. Ảnh: Korihome WPK-965

Máy sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO nóng lạnh với 12 lõi lọc, dung tích bình chứa 5,2 lít (nóng 2 lít, lạnh 3,2 lít), công suất lọc 20 lít mỗi giờ. Sản phẩm tạo nước kiềm Hydrogen kép tốt cho sức khỏe và trang bị chế độ ECO giúp tiết kiệm điện. Giá bán Korihome WPK-965 là 15,09 triệu đồng.

Hòa Phát HPA885

Máy lọc nước Hòa Phát HPA885 dạng tủ đứng, ứng dụng công nghệ RO nóng nguội lạnh Hydrogen ion kiềm với thẩm thấu ngược RO, gồm 12 lõi lọc. Sản phẩm sử dụng công nghệ điện phân liên tục với hai tấm điện cực, tạo nước giàu hydrogen ion kiềm (lên đến 1.800 ppb), giúp chống oxy hóa.

Máy lọc nước Hòa Phát HPA885. Ảnh: Hòa Phát

Máy có dung tích bình chứa 9 lít (nóng 1 lít, lạnh 1,5 lít, thường 6,5 lít), công suất lọc 15 lít mỗi giờ. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, giá 13,14 triệu đồng.

Mutosi MP-P89K

Máy lọc nước Mutosi MP-P89K ứng dụng công nghệ RO nóng nguội lạnh Hydrogen ion kiềm với thẩm thấu ngược kết hợp điện phân ba tấm điện cực Titanium phủ Platinum, cung cấp nước giàu hydrogen. Sản phẩm trang bị hệ thống làm lạnh Block, màng ngăn cao cấp, đảm bảo hiệu quả lọc vượt trội.

Máy lọc nước Mutosi MP-P89K. Ảnh: Mutosi

Máy gồm 9 lõi lọc, dung tích bình chứa 7,8 lít (nóng 1 lít, lạnh 0,8 lít, thường 6 lít), công suất lọc 20 lít một giờ. Sản phẩm cũng được sản xuất tại Việt Nam, giá 15,14 triệu đồng.

Karofi KAE-S695

Karofi KAE-S695 dạng tủ đứng với công nghệ RO nóng nguội lạnh Hydrogen ion kiềm kết hợp RO - UF, tạo ra 6 loại nước chức năng giàu hydrogen, giúp trung hòa axit, chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Công nghệ Hydro-ion dạng lõi trong suốt cho phép quan sát trực tiếp quá trình điện phân tạo nước ion kiềm.

Máy lọc nước Karofi KAE-S695. Ảnh: Karofi

Máy gồm 13 lõi lọc, dung tích bình chứa 9 lít (nóng 2 lít, lạnh 2 lít, thường 5 lít), công suất lọc 20 lít một giờ. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, giá 28,04 triệu đồng.

Sunhouse UltraX SHA76688SH

Sunhouse UltraX SHA76688SH có công nghệ RO nóng nguội lạnh Hydrogen với thẩm thấu ngược RO, gồm 11 lõi lọc. Máy trang bị hệ thống làm lạnh Block, lõi RO UltraPURE 100 GPD sản xuất tại Hàn Quốc và công nghệ kháng khuẩn Nano Silver.

Dung tích bình chứa 10 lít (nước nóng lọc trực tiếp, nước lạnh 2 lít, nước thường 8 lít), công suất lọc 15-20 lít một giờ. Sản phẩm có giá 16,14 triệu đồng.

Máy lọc nước Sunhouse UltraX SHA76688SH. Ảnh: Sunhouse

Tham gia bình chọn

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards - chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh