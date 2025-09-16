600 nhân viên Vietjet hành động vì môi trường, lan tỏa tinh thần thể thao

Hoạt động làm sạch bãi biển diễn ra từ 6h ngày 14/9, nằm trong khuôn khổ chương trình "I Love Vietjet". Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao và gần 600 cán bộ, nhân viên từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Vương quốc Anh, Iceland… và đối tác của hãng hàng không.
Phó tổng Giám đốc thường trực Vietjet, ông Tô Việt Thắng, khẳng định, hành động hôm nay mang ý nghĩa lớn, thể hiện cam kết phát triển bền vững của Vietjet, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và kết nối văn hóa giữa các quốc gia. "Tại Vịnh Hạ Long - biểu tượng của Việt Nam, chúng tôi cùng nhau xây dựng một điểm đến xanh - sạch - đẹp, hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của đất nước".
Hơn 10 năm nay, từ khi Vietjet cất cánh chuyến bay đầu tiên, mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững và có trách nhiệm với môi trường luôn nằm trong chiến lược và kế hoạch hành động.
"Các hoạt động như khai thác các chuyến bay tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải carbon, sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, tham gia chương trình trồng rừng, làm sạch biển… thể hiện những cam kết của Vietjet với cả nước và Chính phủ trên hành trình hướng tới Net Zero vào năm 2050", Phó tổng giám đốc Vietjet nhấn mạnh.
Các thành viên Vietjet được trang bị dụng cụ chuyên dụng để thu gom rác thải.
Rác được thu gom vào những bao tải lớn, tập kết về một địa điểm.
Các cán bộ nhân viên Vietjet cho biết hào hứng khi được góp sức làm sạch bãi biển bên vịnh di sản.
Sirilak Kongthon đến từ Vietjet Thái Lan (bên phải) cho biết đây là lần đầu tiên đến Hạ Long và cảm thấy rất háo hức khi trực tiếp tham gia làm sạch bãi biển.
"Tôi cảm nhận rõ giá trị của di sản thiên nhiên nơi đây và thấy ý nghĩa khi được chung tay cùng đồng nghiệp Việt Nam trong việc giữ gìn biển sạch, đẹp. Với tôi, đây không chỉ là hoạt động bảo vệ môi trường mà còn là cơ hội để gắn kết văn hóa, con người giữa các quốc gia mà Vietjet đang hiện diện", cô Sirilak Kongthon chia sẻ.
Rác sau khi được thu gom sẽ phân loại và chuyển đến nơi tập kết để xử lý.
Ghi nhận những nỗ lực này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã trao giấy khen cho Vietjet vì những đóng góp trong việc bảo vệ môi trường, đồng hành cùng ngành du lịch xây dựng hình ảnh Quảng Ninh - điểm đến xanh, an toàn và hấp dẫn.
Trước đó, trong ngày 12,13/9, 600 cán bộ nhân viên đã có những màn tranh tài nảy lửa tại Hội thao với năm môn thi đấu: bóng rổ, bóng đá, cầu lông, tennis và pickleball.
Trên sân thi đấu Vietjet Sports Day, tinh thần thể thao không biên giới được Vietjet kết nối, lan tỏa từ vận động viên đến những khán giả yêu thể thao. "Tinh thần đồng đội, sự quyết tâm và nụ cười chiến thắng đã tạo nên bức tranh rực rỡ, là cầu nối văn hóa - thể thao ý nghĩa giữa các quốc gia, các dân tộc", đại diện Vietjet nhấn mạnh.
Lan Anh - Tùng Đinh