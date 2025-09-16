600 nhân viên Vietjet hành động vì môi trường, lan tỏa tinh thần thể thao

Hoạt động làm sạch bãi biển diễn ra từ 6h ngày 14/9, nằm trong khuôn khổ chương trình "I Love Vietjet". Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao và gần 600 cán bộ, nhân viên từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Vương quốc Anh, Iceland… và đối tác của hãng hàng không.

Phó tổng Giám đốc thường trực Vietjet, ông Tô Việt Thắng, khẳng định, hành động hôm nay mang ý nghĩa lớn, thể hiện cam kết phát triển bền vững của Vietjet, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và kết nối văn hóa giữa các quốc gia. "Tại Vịnh Hạ Long - biểu tượng của Việt Nam, chúng tôi cùng nhau xây dựng một điểm đến xanh - sạch - đẹp, hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của đất nước".