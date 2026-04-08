Quốc hội sáng 8/4 phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn tất kiện toàn lãnh đạo Chính phủ sau khi bầu Thủ tướng và các chức danh chủ chốt.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc 61 tuổi, quê Ninh Bình; Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế đối ngoại. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14; Bí thư Trung ương Đảng khóa 14; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Trước tháng 3/2014, ông là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sau đó được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ rồi bổ nhiệm Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 5/2021, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (cũ). Ba năm sau, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 8/2025, ông được phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và giữ cương vị này đến nay.

Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, ông Phạm Gia Túc tái cử Ủy viên Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị khóa 14.

Phó thủ tướng, đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang 66 tuổi, quê Ninh Bình; tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa liên tiếp từ 12 đến 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Trưởng thành từ chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 tham gia chiến đấu tại Cao Bằng năm 1978, ông kinh qua nhiều cương vị tại Quân đoàn 1, từ chỉ huy cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn đến các vị trí tham mưu, trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng và Tư lệnh Quân đoàn 1.

Tháng 10/2011, ông làm làm Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam rồi làm Tư lệnh Quân khu 1. Tháng 4/2016, ông làm Thứ trưởng Quốc phòng rồi làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. Ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 4/2021 đến nay.

Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, đại tướng Phan Văn Giang tái cử Ủy viên Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị khóa 14.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà 62 tuổi, quê Nghệ An; Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Ngữ văn. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa liên tiếp từ 12 đến 14; Ủy viên Ban Bí thư khóa 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Bà Trà trưởng thành từ ngành giáo dục, khởi đầu là giáo viên phổ thông cơ sở, sau đó làm cán bộ, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái cũ). Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương này như Phó chủ tịch huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Tháng 10/2020, bà được điều động về Trung ương làm Thứ trưởng Nội vụ, kiêm Phó ban Tổ chức Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Tháng 10/2025, bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng, trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Chính phủ Việt Nam.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng 60 tuổi, quê Gia Lai; Thạc sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Ông Dũng công tác lâu năm tại quê nhà Bình Định (nay thuộc Gia Lai), từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch huyện Phù Cát; Phó chánh Văn phòng rồi Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 10/2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Đến tháng 7/2025, khi Bình Định sáp nhập với Gia Lai, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Tháng 10/2025, ông Hồ Quốc Dũng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng 53 tuổi, quê Hà Nội; Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13, 14; đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp từ 14 đến 16.

Trước khi đảm nhận các vị trí trong chính quyền, ông Thắng có 22 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), trải qua nhiều chức vụ quan trọng, từ Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank.

Tháng 7/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 10/2020, ông Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 11/2022, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Tháng 11/2024, ông Nguyễn Văn Thắng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu 57 tuổi, quê Tây Ninh; Tiến sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14. Ông từng công tác tại Đại học Luật TP HCM, làm chuyên viên rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện, Cục trưởng Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp tại TP HCM, kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Từ tháng 9/2014 đến 1/2016, ông Châu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Đến tháng 1/2016, ông làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội và tháng 6/2016 làm Thứ trưởng Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 3/2018, ông Châu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, hai năm sau làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Tháng 5/2021, ông Châu là Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đến tháng 6/2021 giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 1/2023.

Vũ Tuân