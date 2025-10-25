6 máy lọc nước với công nghệ ion kiềm

Số bình chọn thứ 7 của Sản phẩm tôi yêu 2025 là cuộc cạnh tranh của 6 mẫu máy lọc nước có công nghệ điện phân ion kiềm, giá từ 8,6 triệu đến 49,9 triệu đồng.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ 7 có chủ đề Máy lọc nước có công nghệ điện phân ion kiềm ấn tượng, diễn ra ngày 22-31/10, với các đề cử Karofi SA9 Premium, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965, Mutosi MP-S129H, Hòa Phát HPA886.

Karofi SA9 Premium

Máy lọc nước nóng lạnh của Karofi là dòng tủ đứng cao cấp, ứng dụng công nghệ lọc RO kết hợp điện phân tạo ion kiềm. Hệ thống gồm 12 lõi lọc và màng RO Purifim 100 GPD từ Mỹ, cho công suất 20 lít mỗi giờ.

Máy lọc nước Karofi SA9 Premium. Ảnh: Karofi

Lõi lọc có tuổi thọ đến ba năm, giúp loại bỏ tạp chất và chất độc hại. Công nghệ điện phân với 9 tấm điện cực tạo nước giàu hydrogen và khoáng chất. Máy có dung tích bình chứa 2 lít, giá bán 49,9 triệu đồng.

Toshiba TWP-WA3SVN(K)

Máy lọc nước nóng nguội lạnh của Toshiba thuộc dòng tủ đứng, dùng công nghệ thẩm thấu ngược RO với hệ thống 10 lõi lọc đa tầng. Lõi RO DOW 100 GPD nhập khẩu từ Mỹ giúp loại bỏ kim loại nặng, vi khuẩn và tạp chất siêu nhỏ.

Máy lọc nước Toshiba TWP-WA3SVN(K). Ảnh: Toshiba

Nguồn nước sau lọc tinh khiết, bổ sung khoáng chất tự nhiên, công suất lọc 16 lít mỗi giờ. Mức tiêu thụ điện trung bình 0,665 kWh, giúp vận hành ổn định và tiết kiệm chi phí. Dung tích bình chứa 10,2 lít, giá bán 8,69 triệu đồng.

Sunhouse UltraX SHA76656LA

Máy lọc nước nóng nguội lạnh của Sunhouse sử dụng công nghệ lọc RO với 12 lõi lọc TFC 100 GPD nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Mẫu máy lọc Sunhouse UltraX SHA76656LA. Ảnh: Sunhouse

Hệ thống lõi giúp loại bỏ tạp chất, diệt khuẩn bằng nano silver và bổ sung khoáng chất có lợi. Máy tạo ra nguồn nước ion kiềm hydrogen với độ pH 8,5-9,5, có dung tích bình chứa 11,5 lít, công suất lọc 15-20 lít mỗi giờ. Sản phẩm có giá 10,14 triệu đồng.

Korihome WPK-965

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome trang bị công nghệ thẩm thấu ngược RO với 12 lõi lọc và màng RO 100 GPD. Hệ thống lọc giúp loại bỏ vi khuẩn, virus và tạp chất độc hại, cho nguồn nước kiềm giàu hydrogen và khoáng chất tự nhiên.

Máy lọc nước Korihome WPK-965. Ảnh: Korihome

Máy có công suất lọc 20 lít mỗi giờ, cung cấp nước nóng 85-95°C và lạnh 8-10°C, tích hợp chế độ Eco tiết kiệm điện, với giá bán 15,19 triệu đồng.

Mutosi MP-S129H

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh của Mutosi có bốn chế độ nước, phù hợp cho nhu cầu sinh hoạt. Hệ thống gồm 10 lõi lọc với 12 cấp lọc, giúp loại bỏ vi khuẩn và tạp chất, đồng thời bổ sung khoáng chất cùng điện giải có lợi.

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen ion kiềm Mutosi MP-S129H. Ảnh: Mutosi

Máy tạo ra nguồn nước giàu hydrogen 800-1.200 ppb, có dung tích bình chứa 10 lít, công suất lọc 10-15 lít mỗi giờ. Giá bán của sản phẩm là 8,89 triệu đồng.

Hòa Phát HPA886

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh của Hòa Phát HPA886 sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO với hệ thống 12 lõi lọc. Màng RO nhập khẩu từ Mỹ kết hợp hai tấm điện cực Titanium phủ Platinum giúp tạo ra nước ion kiềm giàu hydrogen. Máy có công suất lọc 15 lít mỗi giờ, dung tích bình chứa 9 lít, giá bán 11,64 triệu đồng.

Mẫu máy Hòa Phát HPA886. Ảnh: Hòa Phát

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards - chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh